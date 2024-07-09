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Атака РФ 8 липня: кількість загиблих у Києві зросла до 31

Дмитро Шварц
9 липня 2024 р.

Внаслідок масованого ракетного удару, який Росія завдала по Україні 8 липня, у Києві загинула 31 людина, 117 отримали поранення.

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Наслідки обстрілу Києва 8 липня 2024 року
Кількість загиблих у Києві через атаку РФ 8 липня зросла до 31Фото: Thomas Peter/REUTERS

Внаслідок масованого ракетного удару, який РФ завдала по Україні 8 липня, у Києві загинула 31 людина, ще 117 отримали поранення.

"Інформація про потерпілих станом на 12:15 9 липня. Загинула 31 особа. Постраждало 117 осіб", - повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) у вівторок, 9 липня.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) близько 13-ї години вівторка повідомила про те, що рятувальники дістали тіло ще однієї людини у багатоквартирному будинку Шевченківського району, після чого кількість загиблих там зросла до 12 осіб (з них четверо дітей). За годину до цього в цьому ж будинку дістали тіла трьох жінок. 

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Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у вівторок повідомив про завершення аварійно-рятувальних робіт на території лікарні "Охматдит" в Києві. "Внаслідок атаки РФ на цій локації двоє осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей", - написав він у Telegram.  

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Нагадаємо, вранці 8 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, атакувавши Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Краматорськ та Слов'янськ. Загалом Росія випустила 38 ракет різного типу, з яких протиповітряна оборона (ППО) збила 30. 

У Києві одна з російських ракет влучила у дитячу лікарню "Охматдит", також у столиці внаслідок атаки постраждали медичний центр у Дніпровському районі та бізнес-центр у Солом'янському районі. На Сирці було влучання в житловий будинок, внаслідок чого зруйнований один під'їзд. Крім того, пошкоджені електромережі та повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції у Шевченківському і Голосіївському районі Києва.

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