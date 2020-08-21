Глава МЗС Німеччини засудив репресії проти опозиції Білорусі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) наголосив на неприпустимості тиску на протестувальників та членів Координаційної ради опозиції Білорусі з боку керівництва країни. Про це йдеться у заяві Мааса, опублікованій у середу 26 серпня.

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"Абсолютно неприпустимо заарештовувати, допитувати та залякувати членів Координаційної ради. Координаційна рада неодноразово чітко заявляла про свою мету: сприяння у мирному розв'язанні поточної кризи на основі чинної конституції та з урахуванням міцних відносин громадянського суспільства Білорусі та Росії", - йдеться у заяві міністра.

Маас наголосив, що Олександр Лукашенко не може ігнорувати реальність на вулицях Білорусі та "в головах своїх співгромадян", маючи на увазі протести і свідомість білорусів.

"Керівництво в Мінську все більше маргіналізується через щоденне посилення репресій проти мирних демонстрантів. Ці сміливі громадяни виходять на вулиці своєї країни проти фальсифікацій на виборах та за своє право на свободу та демократичний вибір", - зазначив Маас, додавши, що протестувальники хочуть "лише відкритого діалогу з керівництвом своєї держави".

Міністр повідомив, що у найближчі дні міністри закордонних справ країн ЄС обговорять ситуацію в Білорусі на зустрічі в Берліні. "Ми не залишимо без відповіді серйозні порушення прав людини та порушення основних демократичних принципів", - підкреслив Маас.

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Протести в Білорусі

У Білорусі понад два тижні тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий обіймає цю посаду з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Згідно з затвердженими ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за його головну суперницю Світлану Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Загалом під час акцій протесту було затримано понад сім тисяч осіб, переважну більшість з них згодом відпустили. Сотні людей постраждали при затриманнях. За інформацією білоруської влади, загинули троє людей, Тихановська заявила про щонайменше шістьох загиблих та десятки зниклих безвісти. До теперішнього часу невідомо про порушення кримінальних справ щодо співробітників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство під час затримань демонстрантів.

25 серпня суд у Мінську засудив до 10 діб арешту членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського, яких затримали напередодні в столиці Білорусі. Їм закидають організацію масових протестів. Ще одну учасницю президії Координаційної ради, лауреатку Нобелівської премії з літератури Світлану Алексієвич викликали на допит.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом За два тижні після виборів протестувальників побільшало 23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Оточення До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

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Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом До стели не наближатися! Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

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