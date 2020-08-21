 Глава МЗС Німеччини засудив репресії проти опозиції Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2020

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Новини

Глава МЗС Німеччини засудив репресії проти опозиції Білорусі

Гайко Маас вважає неприпустимим тиск і залякування членів Координаційної ради опозиції Білорусі. Він запевнив, що ЄС не залишить порушення прав людини без відповіді.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас

Глава МЗС ФРН Гайко Маас вважає неприпустимим тиск на членів Координаційної ради опозиції Білорусі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) наголосив на неприпустимості тиску на протестувальників та членів Координаційної ради опозиції Білорусі з боку керівництва країни. Про це йдеться у заяві Мааса, опублікованій у середу 26 серпня.

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"Абсолютно неприпустимо заарештовувати, допитувати та залякувати членів Координаційної ради. Координаційна рада неодноразово чітко заявляла про свою мету: сприяння у мирному розв'язанні поточної кризи на основі чинної конституції та з урахуванням міцних відносин громадянського суспільства Білорусі та Росії", - йдеться у заяві міністра.

Маас наголосив, що Олександр Лукашенко не може ігнорувати реальність на вулицях Білорусі та "в головах своїх співгромадян", маючи на увазі протести і свідомість білорусів.

"Керівництво в Мінську все більше маргіналізується через щоденне посилення репресій проти мирних демонстрантів. Ці сміливі громадяни виходять на вулиці своєї країни проти фальсифікацій на виборах та за своє право на свободу та демократичний вибір", - зазначив Маас, додавши, що протестувальники хочуть "лише відкритого діалогу з керівництвом своєї держави".

Міністр повідомив, що у найближчі дні міністри закордонних справ країн ЄС обговорять ситуацію в Білорусі на зустрічі в Берліні. "Ми не залишимо без відповіді серйозні порушення прав людини та порушення основних демократичних принципів", - підкреслив Маас.

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Протести в Білорусі

У Білорусі понад два тижні тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, котрий обіймає цю посаду з 1994 року. Вибори відбулися 9 серпня. Згідно з затвердженими ЦВК результатами, за Лукашенка проголосували 80,1 відсотка виборців, за його головну суперницю Світлану Тихановську - 10,12 відсотка. Протести в перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Загалом під час акцій протесту було затримано понад сім тисяч осіб, переважну більшість з них згодом відпустили. Сотні людей постраждали при затриманнях. За інформацією білоруської влади, загинули троє людей, Тихановська заявила про щонайменше шістьох загиблих та десятки зниклих безвісти. До теперішнього часу невідомо про порушення кримінальних справ щодо співробітників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство під час затримань демонстрантів.

25 серпня суд у Мінську засудив до 10 діб арешту членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського, яких затримали напередодні в столиці Білорусі. Їм закидають організацію масових протестів. Ще одну учасницю президії Координаційної ради, лауреатку Нобелівської премії з літератури Світлану Алексієвич викликали на допит.

  • За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

  • Спецтехніка напоготові

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спецтехніка напоготові

    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Оточення

    До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

  • Для придушення протестів готували війська

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Для придушення протестів готували війська

    Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

  • Жінка - драйвер протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Жінка - драйвер протесту

    На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


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