В 11 містах України відбувається другий тур виборів міських голів

Вранці у неділю, 22 листопада, почалося голосування за лідерів першого туру виборів міського голови в 11 містах України. Воно проходить у Дніпрі, Миколаєві, Львові, Полтаві, Рівному, Черкасах, Ужгороді, Слов'янську, Бердянську, Дрогобичі і Нікополі. Виборчі дільниці працюють з 8.00 до 20.00.

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У Дніпрі за посаду міського голови змагаються чинний мер Борис Філатов (партія "Пропозиція") і Загід Краснов (партія "Громадська сила").

У Миколаєві - Олександр Сенкевич (партія "Пропозиція") і Владислав Чайка (партія "Опозиційна платформа - За життя").

У Львові на виборах конкурують чинний міський голова Андрій Садовий (партія "Самопоміч") і народний депутат України Олег Синютка (партія "Європейська солідарність").

У Полтаві - Олександр Мамай (партія "За майбутнє") і Сергій Іващенко (партія "Слуга народу").

У Рівному жителі обирають між Віктором Шакирзяном (партія "Рівне разом") і Олександром Третяком ("Європейська солідарність").

У Черкасах точиться боротьба за мерське крісло між чинним міським головою Анатолієм Бондаренком (партія "За майбутнє") і Віктором Євпаком (висуванцем партії "Голос").

В Ужгороді за посаду міського голови замагаються чинний мер Богдан Андріїв (самовисуванець) і Віктор Щадей (партія "Слуга народу").

У Слов'янську - Павло Придворов (партія "Опозиційна платформа - За життя") і чинний мер Вадим Лях (партія "Опозиційний блок").

У Бердянську - Олександр Свідло (партія "Опозиційна платформа - За життя") і Валерій Баранов (партія "За майбутнє").

У Дрогобичі конкурують чинний мер Тарас Кучма (самовисуванець) і Андрій Веселий (самовисуванець).

У Нікополі - Олександр Саюк (партія "За майбутнє") і Руслан Олійник (партія "Слуга народу").

Згідно з даними Центральної виборчої комісії України, повторне голосування проходить на 1649 виборчих дільницях. У ньому зможуть взяти участь більше 2,7 мільйона виборців.

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Крім того, цього ж дня в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 15 регіонах проходить повторне голосування на виборах депутатів 47 місцевих рад. У ньому зможуть взяти участь понад 42,9 тисяч виборців, передає інформагентство "Інтерфакс-Україна".

Результати голосування повинні бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада включно.

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