В Ізраїлі не подовжуватимуть термін для формування уряду

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін попередив, що не подовжуватиме мандат на формування уряду, який нині має в своєму розпорядженні лідер блоку "Кахоль-Лаван" Бені Ганц. Про це в неділю, 12 квітня, повідомив речник ізраїльського президента, передає агенція новин Reuters.

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Термін для формування уряду, наданий екскерівнику генштабу ізраїльської армії Ганцу, закінчується ввечері 13 квітня і не буде продовжений. Нині передбачене законом подовження терміну на два тижні неможливе "через обставини, що склалися", пояснюється в озвученій заяві Рівліна.

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Ганц отримав мандат на формування уряду ще 16 березня. За цей час він намагався порозумітися зі своїми дотеперішніми головними опонентами - партією "Лікуд", яку очолює нинішній в.о. прем'єр-міністра Біньямін Нетаньяху. Раніше Ганц відмовлявся вести переговори з останнім через причетність Нетаньяху до корупційних скандалів.

11 квітня Ганц попрохав президента Рівліна дати йому ще дав тижні часу на завершення перемовин з партією Нетаньяху. Ганц запевняв Рівліна, що обидві найпопулярніші політсили "перебувають за крок до підписання" відповідної угоди, цитує інформагенція AFP.

Утім, в озвученій заяві президента зазначалося, що під час нещодавньої розмови президента з в.о. прем'єр-міністра Біньяміном Нетаньяху останній не поділяв надій Ганца на швидке підписання угоди.

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Якщо до завершення нинішнього терміну чинності мандата угоду не підпишуть, то Рівлін прохатиме ізраїльський парламент - Кнесет - висунути іншого кандидата, якому можна буде вручити мандат на формування уряду, застеріг Рівлін.

12 квітня "Кахоль-Лаван" і "Лікуд" заявили, що готові до подальших переговорів. Попри попередні суперечки керівництво обох політсил висловило готовність "сформувати кризовий уряд з огляду на нинішню пандемію коронавірусу".

Нагадаємо, Ізраїль уже більше року переживає політичну кризу через неможливість формування урядової більшості. Проведені 2 березня парламентські вибори стали третіми впродовж року.