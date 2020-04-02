 Глава МОЗ Ізраїлю заразився коронавірусом, урядовців ізолюють | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2020

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Новини

Глава МОЗ Ізраїлю заразився коронавірусом, урядовців ізолюють

В Ізраїлі велике число інфікованих на коронавірус виявлено у членів ультраортодоксальної громади, яка спочатку вгнорувала запроваджені урядом обмежувальні заходи.

Міністр охорони здоров'я Ізраїля Яаков Ліцман

Міністр охорони здоров'я Ізраїля Яаков Ліцман

В Ізраїлі коронавірусом заразився міністр охорони здоров'я Яаков Ліцман. Він та його дружина, яка також інфікувалась, перебувають в ізоляції та почуваються добре, повідомила у четвер, 2 квітня, агенція AP. Після того, як у міністра виявили SARS-CoV-2, багатьом чиновникам, які контактували з ним, наказали самоізолюватись. Як повідомила газета Haaretz, серед них очільники ізраїльської спецслужби "Моссад" та Ради національної безпеки.

Раніше на самоізоляцію також пішов прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, оскільки коронавірус виявили в одного з його помічників. Тест на COVID-19 очільника ізраїльського уряду виявився негативним.

За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на ранок 2 квітня в Ізраїлі виявлено 6211 випадків зараження. Від хвороби померли 30 людей. Особливо постраждала від інфікування велика закрита ультраортодоксальна громада Ізраїлю, з якої походить і міністр охорони здоров'я. На початку хвилі захворювання багато її членів ігнорували запроваджені владою обмеження.

1 квітня Нетаньяху наказав встановити поліцейські пости на виїздах із міста Бней-Брак, де мешкає багато ультраортодоксальних євреїв. Місто посідає друге місце за кількістю виявлених випадків інфікування на коронавірус.

Апарати штучного дихання виготовляють на ракетній лінії

Тим часом ізраїльське міністерство оборони перебудувало технологічну лінію з виробництва ракет для виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів. Йдеться про портативний прилад розміром з автомобільний радіоприймач, який може застосовуватися для вентиляції легенів як у дітей, так і у дорослих.

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