Великдень у Єрусалимі під час пандемії COVID-19

Лише за кілька тижнів пандемія COVID-19 практично цілковито паралізувала життя в Єрусалимі - місті, що вважається священним для віруючих трьох світових релігій. А коли в Страсну п'ятницю в історичній частині Єрусалима, відомій як Старе місто, спогадуватимуть Ісусову смерть, там стане ще тихіше.

Зазвичай під час Великодніх свят, що цього року збігаються з єврейським святом Пессах, ця частина Єрусалима вщерть заполонена прочанами як з самого Ізраїлю, так і з-за кордону. На додачу, за два тижні починається Рамадан - мусульманський Великий Піст. Однак цього разу через коронавірус святі місця закриті, в тому числі і храм Гробу Господнього, що зазвичай вважається осередком Великодніх свят.

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Куди не глянь: магазини в провулках Старого міста зачинені. Тільки біля пекарні поблизу Дамаських воріт утворилася невеличка черга. Неподалік притулилася єдина на увесь квартал овочева ятка, де скупляються мешканці Старого міста. Тепер їм доводиться робити це дещо швидше, ніж зазвичай. Туристів і паломників вже не побачиш, адже Ізраїль закрив кордони з огляду на пандемію COVID-19.

"Просто нікого немає"

"Під час Великоднього сезону ми, єрусалимці, за вже майже дві тисячі років звикли приймати багато відвідувачів", - запевняє Арсен Агазарян з вірменського християнського кварталу під час відеоконференції. "Але цього року все значно складніше, тут просто нікого немає", - нарікає молодий чоловік, який ще ніколи не бачив Старе місто таким.

Зазвичай на Великдень вулиці Єрусалима заполонюють прочани та віруючі (архівне фото)

Великдень в Єрусалимі - це, як правило, масові процесії і святкові зібрання представників багатьох різноманітних християнських громад. Так уже склалося історично, що Великдень тут відзначають двічі - католицький і православний, бо вони настають за різними календарями. Однак тепер там, де зазвичай під час святкової ходи багатотисячний натовп прочан та віруючих з дерев'яними хрестами намагається якось протиснутися вузенькою вулицею, що зветься Віа Долороза, панує порожнеча.

Молитви проти пандемії

Упродовж кількох останніх тижнів перехідний ізраїльський уряд неодноразово посилював обмеження для громадян з метою протидії подальшому поширенню коронавірусу. Приміром, нині заборонено збиратися групами більше десяти осіб. Крім того, забороняється відходити від свого помешкання на відстань понад 100 метрів. Також виходити на вулицю дозволяється тільки в найнеобхідніших випадках.

Християнські і мусульманські релігійні лідери вже якось пристосувалися до цих правил. "Цього року багато що довелося скасувати, перенести або скоригувати. Під час цього Великоднього тижня буде вкрай багато прямих трансляцій. Найбільше за весь час", - визнає Ваді Абунассар, радник католицьких єпископів в Єрусалимі з питань ЗМІ.

"На вулицях міста не буде жодних великих процесій, навіть у Страсну п'ятницю на Віа Долороса. Це потрібно з метою захисту людей", - додає Абунассар. Очікується, що в Страсну п'ятницю все таки пройде обмежена хода францисканців, однак без глядачів.

Цього разу на Віа Долороза вийшли лише кілька францисканців

А вже процесія на Вербну неділю, що зазвичай знаменує початок Великоднього тижня для християн, цього року не відбулася. Натомість католицький архієпископ П'єрбаттіста Піццабалла виголосив молитву проти пандемії і благословив з Оливної гори Єрусалим та ввесь світ.

Закриті храм Різдва Христового і храм Гробу Господня

На початок єврейського свята Пессах, під час святкової трапези, відомої як седер, навіть припала короткострокова загальна заборона на вихід з дому, а в Ізраїлі заборонили міжміські поїздки. Громадянам дали зрозуміти: всі святкування мають відбуватися тільки в найтіснішому родинному колі. Так буде і на Великодні свята, як західного, так і східного обрядів, де місцеві християни традиційно зустрічаються у великому родинному колі.

"На жаль, цього року нам доведеться залишитися вдома, і святкуватимемо разом родиною за допомогою інтернету і смартфону", - каже член вірменської християнської громади Арсен Агазарян. Найбільше йому бракує можливості піти до храму Гробу Господнього, який, так само, як і інші церкви, закрили ще два тижні тому.

Великодні богослужіння проведуть, так само відбудеться і традиційна церемонія сходження Благодатного вогню на православний Великдень, однак присутніми будуть лише кілька священників. Церемонії транслюватимуться в прямому ефірі, щоб віруючі могли стежити за дійством з дому.

Випадок коронавірусу в Віфлеємі

Більшість палестинських християн на окупованому Ізраїлем Західному березі та в закритому від зовнішнього світу Секторі Гази повинні будуть зробити те ж саме. На Великдень багато хто сподівався отримати від ізраїльської влади дозвіл на поїздку, щоб взяти участь у святкуванні Великодня в Єрусалимі і відвідати родичів. Такі дозволи видаються вкрай рідко. Однак цього року вже не до подорожей.

На окупованому ізраїльтянами Західному березі Палестинська адміністрація також запровадила комендантську годину для боротьби з пандемією коронавірусу. У Віфлеємі про перші випадки коронавірусу повідомили ще з початку березня. Відтоді храм Різдва Христового закритий для відвідувачів.

Налякані християни у Газі

Стало неможливо подорожувати і по Сектору Гази, що вже більше десяти років перебуває в ізоляції від Ізраїлю. "Цей Великдень буде невеселим", - визнала Лама Каттан під час телефонної розмови. Ця 33-річна жінка належить до нечисленої католицької громади в Газі. "У Газі нам не звикати до непростих обставин, ми пережили вже багато воєн, але нинішня ситуація справді лякає. Адже навіть не можна відвідати своїх близьких родичів і друзів", - пояснює вона.

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Пункти перетину на кордоні з Ізраїлем закриті, а щодо кордону з Єгиптом - він відкритий тільки для в'їзду. Той, хто повернеться в Газу через цей кордон, спочатку має відбути карантин. Хоч офіційне число інфікованих коронавірусом досі порівняно невелике, тривога щодо можливості стрімкого поширення захворювання COVID-19 досить сильна.

У густонаселеній Газі навряд чи можна буде дотримуватися мінімально допустимої соціальної дистанції, а без того слабка система охорони здоров'я навряд чи зможе впоратися з пандемією. Церкви і мечеті в Газі вже деякий час закриті. Хоча правлячий в Секторі Гази рух ХАМАС офіційно комендантську годину не оголошував, людям слід за можливості залишатися вдома.

Навіть Лама Каттан рідко виходить з будинку. "Під час кризи люди відвідують одне одного або моляться в церкві. Але, звісно, тепер це неможливо", - каже Каттан. Щоб підтримувати зв'язок з родиною, їй доводиться постійно телефонувати, а двоє її дітей зайняті розмальовуванням великодніх яєць. "Ми святкуватимемо знову лише тоді, коли скінчиться цей жах, про що молимо Бога", - зазначила католичка.