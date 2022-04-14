В Україні заборонили символіку "Z" і "V"

Верховна Рада України заборонила використання символіки, якою російська армія позначає свою військову техніку в Україні, а Російську Федерацію визнала державою-терористом.

Народні депутати ухвалили відповідний закон "Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України" під час засідання у четвер, 14 квітня.

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Літери "Z" та "V" стали одним із символів агресії Росії проти України, йдеться у законі.

"З метою демонстрації особисто керівництву Росії начебто палкої підтримки війни з боку народних мас, ці літери стали використовуватись як символи схвалення війни проти України та вбивства мирних людей", - зазначено в документі.

Крім того, згідно з законом, Росія визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є "державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України".

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Заборона "Z" та "V" у Німеччині

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни світу криміналізувати використання символу "Z" для підтримки російської агресії проти України.

У кількох федеральних землях Німеччини уже запровадили кримінальну відповідальність за використання символу "Z". Зокрема, влада Берліна оголосила, що за це правопорушення каратимуть штрафом або трьома роками обмеження волі. До аналогічного кроку вдалася влада Баварії та Нижньої Саксонії. А влада німецького округу Герфорд заборонила використання літери Z в автомобільних номерах.