Віцеголова Бундестагу готова взяти під опіку Колесникову в разі її ув'язнення

Колишня співголова партії німецьких Зелених Клаудіа Рот (Claudia Roth) оголосила, що має намір взяти під опіку білоруську опозиціонерку Марію Колеснікову в разі її тривалого ув'язнення. Про це вона заявила в вівторок, 8 вересня, під час інтерв'ю агентству новин dpa.

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"Вона - обличчя демократичного руху в Білорусі, я висловлюю їй свою велику солідарність, її необхідно підтримувати і захищати", - заявила німецька політикиня в інтерв'ю dpa.

За словами Рот, якщо Колеснікову позбавлять волі на тривалий термін з політичних мотивів, вона як заступниця голови Бундестагу візьме опіку над білоруською опозиціонеркою, котра входить до президії Координаційної ради опозиції. Водночас, за даними офісу Клаудії Рот, подібна опіка може бути організована через правозахисну організацію Libereco, що виступає за дотримання прав людини в Білорусі та Україні, зазначає dpa.

"Безпринципність диктатора Лукашенка"

Крім того, німецька політикиня наголосила, що дії офіційного Мінська проти останньої лідерки білоруського демократичного руху з тих, що залишилися в країні, свідчать про "безпринципність диктатора Лукашенка".

"Облудний затертий трюк багатьох диктаторів змусити замовкнути невдоволених опозиціонерів загонами тих, які б'ють, або позазаконними методами, тут не спрацює", - запевнила Рот. За словами віцеголови Бундестагу, Лукашенко має негайно роз'яснити, де і в якому стані перебуває Марія Колесникова. "Наше завдання - показати Лукашенку, що ми уважно стежимо (за ситуацією. - Ред.) і не будемо мовчки сприймати його нелюдські дії проти власного народу", - зазначила заступниця голови німецького Бундестагу.

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Нагадаємо, одна з найближчих соратниць екскандидатки в президенти Світлани Тихановської Марія Колесникова була викрадена 7 вересня в центрі Мінська. Вранці 8 вересня Державний прикордонкомітет Білорусі повідомив, що вона разом з ще двома членами Координаційної ради білоруської опозиції Антоном Родненковим та Іваном Кравцовим поїхали в Україну.

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Українська Державна прикордонна служба повідомила, що Марія Колесникова до пунктів пропуску України не прибувала.

Згодом в прикордонному комітеті Білорусі заявили, що її затримали на кордоні.