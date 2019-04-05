 Візит Порошенка до Меркель: Берлін не за Зеленського? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.04.2019

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Україна

Візит Порошенка до Меркель: Берлін не за Зеленського?

12 квітня президент України Петро Порошенко зустрінеться з Анґелою Меркель. DW розбиралася, чи можна вважати цей візит спробою Берліна допомогти одному з кандидатів у президенти України.

П'ятничний візит Петра Порошенка до Анґели Меркель звичайним не є, вважають експерти

П'ятничний візит Петра Порошенка до Анґели Меркель "звичайним" не є, вважають експерти

У п'ятницю, 12 квітня, до Берліна на зустріч з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) прибуває чинний президент України Петро Порошенко. Про візит було оголошено минулої п'ятниці, 5 квітня, коли офіційний представник очільниці уряду Німеччини, як зазвичай, розповідає журналістам, чим займатиметься канцлерка наступного тижня, де виступатиме, з ким зустрічатиметься.

Але майбутній візит Порошенка німецькі експерти як "звичайний" в низці регулярних зустрічей лідерів Німеччини і України не сприйняли. Вони не можуть пригадати, щоб канцлерка коли-небудь приймала одного з двох кандидатів на вищу посаду іноземної держави в проміжку між першим і другим турами президентських виборів. У першому турі, нагадаємо, Петро Порошенко здобув майже вдвічі менше голосів, ніж шоумен Володимир Зеленський - 15,95 відсотка проти 30,24 відсотка.

Берлін залишиться союзником реформаторської України

Речник уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) категорично відкинув припущення кореспондента DW, що візит Порошенка до Берліна цієї п'ятниці або прощальний, або є спробою Меркель підтримати перед другим туром кандидата, з яким звикла мати справу і знайшла спільну мову.

Steffen Seibert (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

Штеффен Зайберт

"Петро Порошенко - президент України, держави, якою вже протягом декількох років ми опікуємося так інтенсивно, як рідко якою-небудь іншою країною, - заявив Зайберт. - Є багато конкретних тем для обговорення". Перебіг реалізації мінських домовленостей, інцидент у Керченській протоці, зокрема, українські моряки, як досі перебувають в російському полоні, і звільнення яких давно вимагає уряд Німеччини, перелічив Зайберт.

Припущення про те, що Меркель намагається надати Порошенку передвиборну допомогу, Зайберт вважає домислом. Рішення, мовляв, за українськими виборцями, які "в другому турі оберуть президентом того, кого вважатимуть більш придатним для того, щоб вести їхню країну в гарне майбутнє". І незалежно від того, хто ним стане, пообіцяв представник канцлерки, "німецький уряд буде і надалі на боці реформаторської України".

Німецькі експерти про шанси кандидатів у президенти

Іншої думки про поїздку українського президента до Берліна аналітикиня берлінського Фонду "Наука і політика" (SWP) Сюзен Стюарт (Susan Stewart). Вона називає цей візит "частиною стратегії Порошенка, його спробою перед другим туром переконати більшість виборців у тому, що в Європі з ним рахуються, що саме він - той президент, який активно сприяє зближенню України з Європою".

Щоправда, в успіх такої спроби Стюарт не вірить. "Я думаю, що переможе Зеленський, якщо не трапиться чогось неймовірного, - заявила вона в інтерв'ю DW. - У нього був такий відрив в першому турі, що я не бачу, яким чином Порошенко міг би його надолужити".

DW.COM

Лідери України та Німеччини провели зустріч на полях безпекової конференції у Мюнхені. Порошенко та Меркель обговорили недопущення втручання Росії в українські вибори, а також санкції через агресію РФ на Азові. (16.02.2019)

Другий день Мюнхенської конференції з безпеки пройшов під знаком несподівано емоційної промови канцлерки ФРН Анґели Меркель. А от тема, яку вважали однією з головних, ажіотажу не викликала. Репортаж DW. (17.02.2019)

Директорка берлінського Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень (ZOiS) Ґвендолін Зассе (Gwendolyn Sasse) з прогнозом обережніша. Вона нагадує про те, що в першому турі Порошенко отримав все ж більше голосів, ніж йому обіцяли передвиборні опитування, що у Зеленського "немає досвіду, необхідного для управління державою, і на посаді головнокомандувача української армії". Крім того, незрозуміло, кого в другому турі підтримають виборці 37 кандидатів, що вибули за результатами першого голосування.

Що повинно бути в Києві на порядку денному?

Зассе, однак, впевнена: хто б з цих двох кандидатів не став президентом України, курс країни на зближення із Заходом і Євросоюзом зокрема залишиться незмінним. "Зеленського не можна вважати проросійським кандидатом", - вважає вона.

Що ж стосується завдань, що стоять перед переможцем другого туру президентських виборів в Україні, то вони, заявила Сюзан Стюарт в інтерв'ю DW, залишаться тими ж, що і всі останні п'ять років. "Реформи далекі від завершення, війна на Донбасі триває, - вказала вона. - Додатковою ж проблемою для Зеленського стане відсутність у нього політичного досвіду, тому в багатьох сферах йому доведеться починати з нуля".

Більш конкретно, але на умовах анонімності, висловлюються урядові експерти з питань України. Вони хоч і визнають, що позитиву за останні п'ять років більше, ніж негативу, але звертають увагу на деякі суттєві прорахунки.

Особливих сюрпризів у Берліні від Володимира Зеленського не очікують

Особливих сюрпризів у Берліні від Володимира Зеленського не очікують

До таких, на їхню думку, належить затримка - попри тиск західних кредиторів - "великої приватизації", тобто приватизації великих державних концернів. Незадовільною вважають в Берліні ситуацію на українській митниці, яка, за оцінкою співрозмовників DW, залишається джерелом корупції, а також у судовій системі, вади якої є однією з причин стриманості потенційних західних інвесторів.

Великих сюрпризів від Зеленського, якщо він переможе у другому турі, в Берліні не очікують. Україна має масу фінансових зобов'язань, пояснив один урядовий експерт, і це важіль, яким завжди зможуть скористатися МВФ і західні кредитори для того, щоб підштовхувати Зеленського у правильному напрямку.

Німецький бізнес: парламентські вибори важливіше за президентські

Німецький бізнес не робить ставки ані на Порошенка, ані на Зеленського. "Ми зацікавлені передусім у поліпшенні рамкових умов, в дебюрократизації, у зміцненні правової та юридичної безпеки, - сказав в інтерв'ю DW голова німецько-української торгово-промислової палати в Києві Александер Маркус (Alexander Markus). - У цьому плані важливіші підсумки парламентських виборів в жовтні, адже вплив президента на економічне життя України не дуже великий".

На цю обставину у бесіді з DW звернув увагу і заступник керівника групи радників при німецькому міністерстві економіки, що консультує уряд України, Роберт Кірхнер (Robert Kirchner). "Від президента в Україні залежить менше, ніж про це думають люди, його головні компетенції - зовнішня політика і політика безпеки, - сказав він. - Для економіки же центральне значення мають парламентські вибори".

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Порошенко і Меркель: дружба президента і канцлерки (31.10.2018)

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