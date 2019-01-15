Виборча кампанія в Україні: Зеленського та Ляшка висунули в президенти

В Україні набирає обертів виборча кампанія. У понеділок, 21 січня, політична партія "Слуга народу" ухвалила рішення про висунення шоумена Володимира Зеленського кандидатом у президенти України, а "Радикальна партія" висунула для участі в президентських виборах кандидатуру свого лідера Олега Ляшка.

Виступаючи на з'їзді "Радикальної партії", Ляшко пообіцяв в разі перемоги винести на референдум питання повернення смертної кари за корупцію, а також ініціювати скорочення кількості народних депутатів до 250. "Я запропоную ліквідувати посаду прем'єр-міністра України. (...) Я пропоную, щоб президент, загальнообраний на виборах народом, очолював виконавчу гілку влади", - заявив Ляшко, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Цього ж дня Центральна виборча комісія України зареєструвала ще двох кандидатів у президенти України - представника партії "Укроп" Олександра Шевченка та самовисуванця Романа Насірова. Таким чином кількість зареєстрованих кандидатів на чергових виборах глави держави, що мають відбутися 31 березня 2019 року, сягнула 12 осіб. Це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євгеній Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко та Роман Насіров.