 Виборча кампанія в Україні: Зеленського та Ляшка висунули в президенти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2019

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Новини

Виборча кампанія в Україні: Зеленського та Ляшка висунули в президенти

Партійні з'їзди висунули Володимира Зеленського та Олега Ляшка кандидатами в президенти України. Тим часом Центральна виборча комісія зареєструвала вже 12 кандидатів.

Олег Ляшко

Олег Ляшко хоче відновити смертну кару (фото з архіву)

В Україні набирає обертів виборча кампанія. У понеділок, 21 січня, політична партія "Слуга народу" ухвалила рішення про висунення шоумена Володимира Зеленського кандидатом у президенти України, а "Радикальна партія" висунула для участі в президентських виборах кандидатуру свого лідера Олега Ляшка.

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За деякими зі звернень громадян та громадських організацій про правопорушення під час передвиборної кампанії Нацполіція відкрила кримінальні справи, заявив глава МВС України Арсен Аваков. (19.01.2019)

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Виступаючи на з'їзді "Радикальної партії", Ляшко пообіцяв в разі перемоги винести на референдум питання повернення смертної кари за корупцію, а також ініціювати скорочення кількості народних депутатів до 250. "Я запропоную ліквідувати посаду прем'єр-міністра України. (...) Я пропоную, щоб президент, загальнообраний на виборах народом, очолював виконавчу гілку влади", - заявив Ляшко, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Цього ж дня Центральна виборча комісія України зареєструвала ще двох кандидатів у президенти України - представника партії "Укроп" Олександра Шевченка та самовисуванця Романа Насірова. Таким чином кількість зареєстрованих кандидатів на чергових виборах глави держави, що мають відбутися 31 березня 2019 року, сягнула 12 осіб. Це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євгеній Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко та Роман Насіров.

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