Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Братислава".
Братислава - столиця Словаччини. Кількість населення Братислави становить близько 420 тисяч осіб. Братислава розташована на Дунаї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Низка країн Європи намагається протидіяти другій хвилі пандемії COVID-19 за допомогою обмежень на пересування та інших карантинних заходів. Словаччина ж робить ставку на масове тестування населення.