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Братислава

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Братислава".

Братислава - столиця Словаччини. Кількість населення Братислави становить близько 420 тисяч осіб. Братислава розташована на Дунаї. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Речник фон дер Ляєн виправдовує її за 19-хвилинний авіапереліт

Речник фон дер Ляєн виправдовує її за 19-хвилинний авіапереліт 04.11.2021

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у червні здійснила авіапереліт між Віднем і Братиславою. Через це її критикують у Німеччині.

У Словаччині за корупцію засудили колишнього чільного антикорупційного прокурора

У Словаччині за корупцію засудили колишнього чільного антикорупційного прокурора 21.09.2021

Експрокурора, який відповідав за боротьбу з корупцією в Словаччині, засудили до 14 років ув'язнення за хабар, отриманий в обмін на допомогу одному з лідерів мафії.

Літаючий автомобіль здійснив успішний переліт між двома містами (01.07.2021) 01.07.2021

Літаючий автомобіль AirCar здійснив 35-хвилинний переліт між словацькими аеропортами в Нітрі і Братиславі. Дивіться, як це було.

У Словаччині главі мінфіну доручили сформувати новий уряд

У Словаччині главі мінфіну доручили сформувати новий уряд 30.03.2021

Президентка Словаччини Зузана Чапутова доручила міністру фінансів Едуарду Хегеру сформувати новий уряд після відставки кабінету міністрів на чолі з Ігорем Матовичем.
Глава МЗС Словаччини вибачився за жарт прем'єра країни про Україну

Глава МЗС Словаччини вибачився за жарт прем'єра країни про Україну 04.03.2021

Глава МЗС Словаччини назвав "недоречним" жарт прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича щодо України й вибачився за цей вираз перед Дмитром Кулебою.
Київ вимагає вибачень від прем'єра Словаччини за жарт про Закарпаття

Київ вимагає вибачень від прем'єра Словаччини за жарт про Закарпаття 03.03.2021

МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем'єр-міністра Словаччини через його жарт про обмін "Закарпатської України" на російську вакцину від коронавірусу.

Тисячі словаків протестували проти обмежень через коронавірус

Тисячі словаків протестували проти обмежень через коронавірус 17.11.2020

Акції протесту відбулися в багатьох районах Братислави, в тому числі й в урядовому кварталі. Учасники масових виступів вимагали скасування протиепідемічних заходів та обмежень.
У Словаччині протестували два мільйона осіб: 0,66 відсотка тестів - позитивні

У Словаччині протестували два мільйона осіб: 0,66 відсотка тестів - позитивні 09.11.2020

У Словаччині завершився другий етап масового тестування на коронавірус. Було протестовано понад два мільйона осіб. Інфікованих виявилося лише 0,66 відсотка.
Справа Куціяка: в Словаччині заарештували кількох екскерівників поліції

Справа Куціяка: в Словаччині заарештували кількох екскерівників поліції 05.11.2020

Спецпідрозділ словацької поліції провів низку рейдів у справі розслідування вбивства журналіста Яна Куціяка. ЗМІ повідомили про арешт кількох колишніх високопосадовців поліції Словаччини.
Масове тестування на коронавірус у Словаччині: дорогий експеримент чи альтернатива локдауну?

Масове тестування на коронавірус у Словаччині: дорогий експеримент чи альтернатива локдауну? 04.11.2020

Низка країн Європи намагається протидіяти другій хвилі пандемії COVID-19 за допомогою обмежень на пересування та інших карантинних заходів. Словаччина ж робить ставку на масове тестування населення.
У Словаччині почалося масове тестування на коронавірус

У Словаччині почалося масове тестування на коронавірус 31.10.2020

У Словаччині почався перший етап масового тестування на коронавірус. У столиці Братиславі доводиться чекати на тест до трьох годин.
Україна та Словаччина уклали угоду, що розблокує роботу аеропорту Ужгород

Україна та Словаччина уклали угоду, що розблокує роботу аеропорту "Ужгород" 24.09.2020

Завдяки укладеній угоді між Україною і Словаччиною, Закарпаття можна буде з'єднати авіаційним сполученням з іншими регіонами та із закордоном, наголошують в українському уряді.
У Словаччині розпочалися парламентські вибори

У Словаччині розпочалися парламентські вибори 29.02.2020

Нинішні парламентські вибори в Словаччині стали першими з часу вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка. Очікується, що правляча партія соціал-демократів зазнає електоральних втрат.
Суд у справі вбивства журналіста Куціяка: історичний процес у Словаччині

Суд у справі вбивства журналіста Куціяка: історичний процес у Словаччині 19.12.2019

У четвер у Словаччині розпочинається процес проти можливого вбивці журналіста Яна Куціяка та його дівчини Мартіни Кушнірової. Ця справа вже змінила країну.
Мери столиць країн Вишеградської групи прагнуть прямої співпраці з ЄС

Мери столиць країн Вишеградської групи прагнуть прямої співпраці з ЄС 16.12.2019

Незадоволені політикою урядів своїх країн мери Будапешта, Варшави, Праги та Братислави підписали "Пакт вільних столиць". Вони сподіваються напряму співпрацювати з Євросоюзом.
Пакт опозиційних мерів: Варшава, Будапешт, Прага, Братислава

Пакт опозиційних мерів: Варшава, Будапешт, Прага, Братислава 12.11.2019

У столицях країн Вишеградської групи - у Варшаві, Будапешті, Празі та Братиславі - посади мерів обіймають молоді і прогресивні політики. Вони хочуть об'єднатися, щоб боротися за кошти ЄС і правову державу.
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