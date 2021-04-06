 Борис Джонсон стурбований через переміщення військ РФ біля України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Борис Джонсон стурбований через переміщення військ РФ біля України

Прем'єр Великобританії заявив, що його країна занепокоєна через діяльність РФ в Криму та на українському кордоні.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент України Володимир Зеленський, архівне фото

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент України Володимир Зеленський, архівне фото

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив у понеділок, 5 квітня, що його країна занепокоєна через діяльність Росії в окупованому нею Криму та на  кордоні з Україною. Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. 

Читайте також: НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації в Україні

Джонсон "підтвердив свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", поінформувала пресслужба прем'єра Великобританії.

Крім того, британський прем'єр додав, що Великобританія працюватиме над тим, щоб "більше не було подальшої ескалації". У свою чергу, президент України Володимир Зеленський подякував Джонсону за "незмінну підтримку" і додав, що "ми відчуваємо, що Україна не на самоті. Нас підтримують країни G7". 

"Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам-членам НАТО та всій Європі", - наголосив Зеленський і закликав Великобританію разом з іншими державами Альянсу посилити свою присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск на РФ.

Також лідери країн обговорили розбудову військово-морського флоту України та скоординували дії щодо реалізації євроатлантичного курсу України. Володимир Зеленський наголосив, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО є наразі першочерговим пріоритетом України.

Напередодні Державний департамент США висловлив стурбованість пересуванням російських військ біля кордонів України та звернувся до Москви за поясненнями.

До цього глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що дуже занепокоєний через переміщення Росією її військ біля кордону з Україною та заявив про непохитну підтримку України з боку ЄС. Як повідомлялося, МЗС Німеччини і Франції також висловили занепокоєння ситуацією на Донбасі та переміщеннями військ Росії на кордоні з Україною. 

Дивитись відео 19:32

Леонід Кравчук про Зеленського, мир на Донбасі, санкції проти Медведчука та роль США (25.02.2021)

Також за темою

Symbolbild NATO - Ukraine

НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації в Україні 06.04.2021

Дії Росії з дестабілізації підривають усі зусилля щодо деескалації напруженості в Україні на основі укладеної угоди про припинення вогню у липні 2020 року, заявили в НАТО.

UK Aussenminister Dominic Raab

Лондон занепокоєний військовою активністю РФ біля кордону з Україною 02.04.2021

Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, у якій запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

USA Sprecher des Außenministeriums Ned Price

Вашингтон звернувся до Москви за поясненнями щодо військ біля кордону з Україною 05.04.2021

Вашингтон звернувся до Москви за поясненнями у зв'язку з пересуванням російських військ біля кордонів України. Між тим верховний головнокомандувач ЗСУ перебуває в Катарі.

Реклама

Докладно

Члени СММ ОБСЄ на Донбасі (архівне фото)

Кулеба попросив ОБСЄ про додаткові патрульні бази на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії.  

Міжнародний валютний фонд

Коронавірус: МВФ надасть допомогу бідним країнам

Бідним країнам виділять кошти з Трастового фонду для подолання наслідків катастроф, а також спишуть частину боргів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  