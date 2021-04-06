Борис Джонсон стурбований через переміщення військ РФ біля України

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив у понеділок, 5 квітня, що його країна занепокоєна через діяльність Росії в окупованому нею Криму та на кордоні з Україною. Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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Джонсон "підтвердив свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", поінформувала пресслужба прем'єра Великобританії.

Крім того, британський прем'єр додав, що Великобританія працюватиме над тим, щоб "більше не було подальшої ескалації". У свою чергу, президент України Володимир Зеленський подякував Джонсону за "незмінну підтримку" і додав, що "ми відчуваємо, що Україна не на самоті. Нас підтримують країни G7".

"Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам-членам НАТО та всій Європі", - наголосив Зеленський і закликав Великобританію разом з іншими державами Альянсу посилити свою присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск на РФ.

Також лідери країн обговорили розбудову військово-морського флоту України та скоординували дії щодо реалізації євроатлантичного курсу України. Володимир Зеленський наголосив, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО є наразі першочерговим пріоритетом України.

Напередодні Державний департамент США висловлив стурбованість пересуванням російських військ біля кордонів України та звернувся до Москви за поясненнями.

До цього глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що дуже занепокоєний через переміщення Росією її військ біля кордону з Україною та заявив про непохитну підтримку України з боку ЄС. Як повідомлялося, МЗС Німеччини і Франції також висловили занепокоєння ситуацією на Донбасі та переміщеннями військ Росії на кордоні з Україною.