Болтон намагається завадити КНР придбати "Мотор Січ" - ЗМІ

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прагне не допустити придбання китайською компанією українського підприємства "Мотор Січ". Про це в п'ятницю, 23 серпня, написало американське видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних високопоставлених співрозмовників з адміністрації Дональда Трампа.

Болтон вважає, що укладення угоди дозволить Китаю отримати доступ до важливих військових технологій, зазначають співрозмовники видання. За їхніми словами, США мають намір "поговорити з українцями про амбіції Китаю" і свою позицію щодо цього. Йдеться про "стратегічну конкуренцію з Китаєм", наголосив один із неназваних представників адміністрації.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у липні цього року розпочав розгляд справи щодо набуття концерном "Укроборонпром" і китайською компанією Skyrizon спільного контролю над "Мотор Січ". АМКУ поки не ухвалив остаточного рішення в цій справі.

Українське підприємство "Мотор Січ" займається випуском двигунів до літаків, гелікоптерів та рушійних установок для крилатих ракет і промислових газотурбінних установок. Його продукцію використовують більш ніж в ста країнах світу. Підприємство вважається стратегічним для обороноздатності України.

Як повідомлялося, у квітні цього року Служба безпеки України (СБУ) провела обшуки у головному офісі ПАТ "Мотор Січ". У СБУ свої дії пояснювали тим, що розслідують кримінальне провадження за фактом підготовки до скоєння дій, "спрямованих на ослаблення держави через руйнування підприємства "Мотор Січ".