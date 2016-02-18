 Болтон намагається завадити КНР придбати ″Мотор Січ″ - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2019

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Болтон намагається завадити КНР придбати "Мотор Січ" - ЗМІ

Джон Болтон вважає, що отримання контролю над підприємством з виробництва авіаційних двигунів може дати Китаю доступ до важливих технологій в сфері оборони, пише видання The Wall Street Journal.

ПАТ Мотор Січ

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прагне не допустити придбання китайською компанією українського підприємства "Мотор Січ". Про це в п'ятницю, 23 серпня, написало американське видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних високопоставлених співрозмовників з адміністрації Дональда Трампа.

Болтон вважає, що укладення угоди дозволить Китаю отримати доступ до важливих військових технологій, зазначають співрозмовники видання. За їхніми словами, США мають намір "поговорити з українцями про амбіції Китаю" і свою позицію щодо цього. Йдеться про "стратегічну конкуренцію з Китаєм", наголосив один із неназваних представників адміністрації.

DW.COM

Новий Ан-225 "Мрія" буде оснащений двигунами виробництва запорізького ПАТ "Мотор Січ" та матиме вантажопідйомність 250 тонн. (07.09.2016)

У СБУ вважають, що стратегічно важливе підприємство намагаються зруйнувати і передати під контроль іноземцям через продаж понад половини його акцій. 23 квітня в офісі "Мотор Січі" у Запоріжжі відбулись обшуки. (24.04.2018)

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у липні цього року розпочав розгляд справи щодо набуття концерном "Укроборонпром" і китайською компанією Skyrizon спільного контролю над "Мотор Січ". АМКУ поки не ухвалив остаточного рішення в цій справі.

Українське підприємство "Мотор Січ" займається випуском двигунів до літаків, гелікоптерів та рушійних установок для крилатих ракет і промислових газотурбінних установок. Його продукцію використовують більш ніж в ста країнах світу. Підприємство вважається стратегічним для обороноздатності України.

Як повідомлялося, у квітні цього року Служба безпеки України (СБУ) провела обшуки у головному офісі ПАТ "Мотор Січ". У СБУ свої дії пояснювали тим, що розслідують кримінальне провадження за фактом підготовки до скоєння дій, "спрямованих на ослаблення держави через руйнування підприємства "Мотор Січ". 

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