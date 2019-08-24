 Болтон анонсував зустріч Трампа і Зеленського у Варшаві - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2019

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Болтон анонсував зустріч Трампа і Зеленського у Варшаві - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Зеленським у Варшаві вже найближчими днями, повідомив Джон Болтон під час візиту до Києва.

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон

Радник американського президента з питань національної безпеки Джон Болтон заявив про можливість зустрічі хазяїна Білого дому Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським найближчими днями у Варшаві.

"Ми розраховуємо, що у президентів буде можливість поговорити у Варшаві у рамках заходів у зв’язку 80-ми роковинами початку Другої світової війни", - зазначив радник президента США у вівторок, 27 серпня, під час візиту до Києва, повідомляє інтернет-видання "Європейська правда".

Болтон наголосив, що незважаючи на відсутність офіційного анонсу з цього приводу, зустріч має відбутися. "Я оптимістичний щодо зустрічі у Варшаві. У лідерів вже були дві дуже теплі бесіди із Зеленським, й у них знову буде шанс поговорити, хоча не знаю, наскільки довгою буде зустріч з огляду на зайнятість у церемоніях", - додав радник Трампа.

Як повідомлялося, Болтон прибув з візитом в Україну 27 серпня. Про цей візит він сам повідомив напередодні у Twitter. "Я з нетерпінням чекаю на майбутні зустрічі з нашими партнерами в Києві. Ми підтримуємо зусилля і бачення президента Зеленського для створення сильнішої та процвітаючої України", - написав Болтон. У посольстві США в Україні зазначили, що візит радника Трампа "підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху".

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Нагадаємо, 23 серпня американське видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних високопоставлених співрозмовників з адміністрації Дональда Трампа написало про те, що Болтон прагне не допустити придбання китайською компанією українського підприємства "Мотор Січ".

Болтон вважає, що укладення угоди дозволить Китаю отримати доступ до важливих військових технологій, зазначають співрозмовники видання. За їхніми словами, США мають намір "поговорити з українцями про амбіції Китаю" і свою позицію щодо цього. Йдеться про "стратегічну конкуренцію з Китаєм", наголосив один із неназваних представників адміністрації.

За повідомленням видання "Європейської правди", вже у Києві Болтон підтвердив, що намагатиметься переконати українську владу у небезпеці співпраці з китайцями, але відмовився коментувати питання, пов’язані із підприємством "Мотор Січ".

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