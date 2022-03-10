Близько ста експертів закликали до жорсткіших заходів проти Росії

Близько ста експертів з питань Східної Європи та безпеки на тлі війни Росії проти України розкритикували політику Німеччини та ЄС щодо Росії та закликали різко посилити санкції проти Москви. "Відкрита протиправна наступальна війна Росії проти мирної країни остаточно підтвердила провал політики щодо Москви, що проводилася Німеччиною та ЄС протягом десятиліть", - йдеться у відкритому листі 96 експертів, оприлюдненому у суботу, 19 березня, у газеті Tagesspiegel.

Експерти наголошують, що військова присутність Росії в Молдові, що триває з 1992 року, експансія в Грузії в 2008 і в Україні в 2014 роках продемонстрували провал політики, спрямованої на те, щоб за допомогою інтенсивної дипломатії та договірних зобов'язань стримувати "дедалі більш явні неоімперіалістичні амбіції Москви".

Вони нагадали, що навіть відкрита окупація Криму та "псевдогромадянська війна" на Донбасі не завадили Німеччині у 2015 році підписати договір про спорудження підводної ділянки газопроводу "Північний потік-2", а тепер, незважаючи на війну в Україні, Німеччина продовжує масштабний імпорт нафти та газу з РФ, що щедро поповнює російську скарбницю.

"Короткозорий егоїзм" Німеччини

"Вже одна трагічна і неясна доля України має бути достатньою підставою для більш енергійних дій з боку Німеччини та ЄС, проте запобігання успіху Путіна в його імперському реваншизмі - у споконвічних інтересах усієї Європи. Торгівля та спільний добробут можливі лише у стабільному та мирному оточенні. Успіх Путіна в Україні може призвести до подальшої агресії проти позаблокових сусідніх країн, таких як Молдова та Грузія, та ще більше дестабілізувати європейський континент", - вважають автори листа.

"Німеччина та європейська східна політика мають сконцентруватися на тому, щоб активно сприяти виживанню України вже сьогодні, замість того, щоб вживати заходів, які можуть подіяти лише через багато тижнів, а то й місяців. Короткозорому егоїзму Німеччини в загальноєвропейських зусиллях протистояти путінській агресії треба покласти край і вже зараз задіяти всі доступні заходи, щоб підвищити ціну цієї війни для Росії", - наголошують підписанти.

Заклик до посилення санкцій

У якості можливих заходів автори листа пропонують запровадити санкції проти всіх без винятку російських банків, повністю відключити Росію від платіжної системи SWIFT, припинити закупівлю будь-якої нафти, газу та іншої сировини з РФ, ізолювати Росію та ввести в ЄС візові заборони для членів уряду РФ та наближеної до уряду еліти, а також конфіскувати фінансові кошти та майно близьких до Путіна російських олігархів й компаній.

Експерти також закликають усунути Росію від усіх міжнародних громадських та спортивних заходів, надавати підтримку економіці та армії України та, серед іншого, постачати Україні не лише легкі, а й важкі оборонні та наступальні озброєння, такі як великі зенітні комплекси, літаки, кораблі та транспортні засоби.

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