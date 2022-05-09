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Афганістан - держава у південній Азії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Афганістан".
Афганістан є президентською республікою. Її офіційна назва Ісламська Республіка Афганістан. Столиця - Кабул. В Афганістан проживає понад 32 мільйона осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.