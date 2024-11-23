Таліби відкликають посла і генконсула Афганістану з ФРН

"Талібан" відкликав нелояльних посла Афганістану в Берліні та генерального консула в Бонні. Претензій до генконсула в Мюнхені таліби не мають.

Радикальний ісламістський рух "Талібан" відкликав посла Афганістану в Берліні та генерального консула країни в Бонні. Про це з посиланням на міністерство закордонних справ ФРН повідомило 22 листопада агентство AFP.

За даними німецького видання Der Spiegel, протягом кількох тижнів перед цим між талібами і дипломатами Афганістану в Бонні та Берліні виникли "розбіжності". Посол Афганістану у ФРН Ям Ярі та генконсул Саїд Лутфуллу Садат були призначені на посади до того, як таліби захопили владу в Афганістані в 2021 році.

У заяві "Талібану", яку передали німецьким дипломатам, зазначено, що афганські дипломати в Бонні та Берліні ухвалювали якісь "довільні" рішення без "узгодження". На тлі цього "Талібан" оголосив, що не вважатиме дійсними візи та паспорти, видані в представництвах країни в Берліні та Бонні. Аналогічно ісламісти висловилися про низку інших дипломатичних представництв у країнах Заходу.

При цьому таліби не мають висловлених претензій до генконсула Афганістану в Мюнхені, хоча того також призначили на посаду до їхнього приходу до влади. "Талібан" також спробував розширити дію роботи представництва в Мюнхені з земель Баварії та Бадена-Вюртемберга на інші німецькі регіони, однак це суперечить міжнародним нормам, пишуть ЗМІ з посиланням на заяву представника МЗС Німеччини.

Німеччина не стане схвалювати призначення нових афганських дипломатів у Берліні та Бонні

Хоча офіційний Берлін не визнає талібів як законну владу Афганістану і відкрито критикує їхній режим, Німеччина не розривала дипломатичних відносин з Афганістаном. Зважаючи на це, прийняття факту відкликання афганських дипломатів зі своїх постів є "обов'язковим із погляду міжнародного права" для Німеччини, зазначає Der Spiegel. Німеччина як країна перебування може лише визначити "розумний термін" подальшого перебування посла і генконсула в країні.

При цьому ФРН не буде акредитовувати можливих кандидатів на заміну відкликаним послу і генконсулу, відібраних талібами. Управління двома диппредставництвами до подальших розпоряджень візьме на себе так званий повірений у справах Афганістану в Німеччині.

Виступ спікера талібів у Європі

Наприкінці 2023 року в Німеччині розгорівся скандал через виступ високопоставленого представника "Талібану" Абдули Барі Омара в одній з мечетей Кельна. Після того, як про виступ стало відомо, міністерство внутрішніх справ ФРН повідомило, що не мало інформації про запланований захід, а німецьке МЗС зазначило, що не знало про перебування спікера ісламістів у країні.

Офіційні організатори заходу також заявили, що не мають стосунку до виступу Омара в кельнській мечеті. За їхніми даними, приміщення надали в розпорядження людям, які відомі Турецько-ісламському союзу як керівники молодіжного об'єднання Kulturverein der Kunar Jugendlichen e.V. Журналісти спробували відвідати офіс організації, але з'ясувалося, що він існує лише "на папері". Крім того, не вдалося знайти інформацію та зв'язатися з людиною, зазначеною як голова цього об'єднання. Однак німецькі правоохоронці не повідомляли про будь-які слідчі дії щодо об'єднання.

До виступу в Кельні Омар відвідав Гаагу, де взяв участь у конференції Всесвітньої організації охорони здоров'я. Міністр охорони здоров'я Нідерландів Ернст Кейперс заявив, що не має інформації про те, як таке могло статися. Під час конференції в Гаазі Кейперс сфотографувався з присутнім талібом, цю фотографію поширили в соціальних мережах. Згодом нідерландський міністр заявив, що не знав, ким є ця людина і шкодує про спільне фото.

У Європейському Союзі уряд талібів в Афганістані не визнають, а суд ЄС кваліфікує їхнє ставлення до жінок, що виявляється, зокрема, і в законах, які обмежують права, як повноцінне переслідування громадян.