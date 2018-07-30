Антисемітизм і мігранти: чи існує зв'язок?

Теза про те, що зростання потоку мігрантів до Європи призводить до посилення антисемітських настроїв, останнім часом лунала доволі часто. Однак міжнародне дослідження викрило й інші причини.
За якими критеріями вимірюється антисемітизм? За кількістю відповідних висловлювань та дій. Ще одним критерієм є також суб'єктивне сприйняття цього явища тими, хто потерпає від нього. Якщо мірилом визнати саме цей критерій, то діагноз буде однозначним - антисемітизм в Західній Європі посилюється. І про це свідчить ціла низка різноманітних досліджень, результати яких нещодавно проаналізувала група міжнародних дослідників. Приміром, лише 2017 року 78 відсотків євреїв Німеччини відчули на собі зростання загрози антисемітизму.
У сусідній Франції 2016 року в 63 відсотків тамтешніх євреїв склалося враження, що в їхній країні "багато" антиєврейського расизму. А близько половини читачів єврейського тижневика Nieuw Israëlitisch Weekblad, що виходить у Нідерландах, 2017 року визнали, що їх бентежить непроста ситуація щодо безпеки та антисемітизму.
Про те, наскільки серйозними та небезпідставними були побоювання опитаних, свідчить статистика, зафіксована у Франції. Приміром, 2012 року близько 1900 євреїв переселилися з цієї європейської країни до Ізраїлю. Однак за кілька років число переселенців з Франції до Ізраїлю різко зросло: в 2015 році їх було вже 7800.
Щоправда, в наступному році кількість французьких євреїв, котрі повернулися на історичну батьківщину, знову дещо скоротилася - до 5000 чоловік. Але це - більш ніж удвічі перевищує показник євреїв-переселенців з Франції 2012 року.
Бельгійські євреї теж стривожені: у Брюсселі місцева влада дедалі частіше рекомендує їм не носити публічно символи юдаїзму. Особливо з часу загострення конфлікту в Секторі Гази 2014 року єврейські батьки застерігають своїх дітей від носіння зірки Давида.
Страх і збентеженість у багатьох країнах
Ці та інші дані містить нещодавно проведене дослідження на замовлення німецького Федерального фонду "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" (EVZ), яке офіційно оприлюднили у вівторок, 31 липня. Саме дослідження має назву "Антисемітизм та імміграція в сучасній Європі - чи існує зв'язок?". Знак питання в назві свідчить про те, що автори цієї праці не ставили собі за мету нагнітати паніку. 13 учасників-дослідників проаналізували антисемітські явища в п'яти країнах - Бельгії, Франції, Німеччині, Нідерландах і Великобританії.
Не всі мусульмани сповідують антисемітизм. На фото - учасники міжкофесійної акції у Бонні у день кіпи
Але висновки оприлюдненого дослідження доволі тривожні: страх та збентеженість серед євреїв в Західній Європі - "транскордонне явище".
Водночас на питання про те, наскільки ці відчуття пов'язані з міграцією з Середнього та Близького Сходу, а також з країн Північної Африки, автори роботи дають дещо стриману відповідь. У всіх проаналізованих опитуваннях нинішніх мігрантів з цих регіонів позначають як "теперішнє або потенційне джерело антисемітизму", стверджують аналітики, дещо узагальнюючи результати своїх спостережень.
Утім, команда дослідників не претендує на авторство таких тверджень. Особливо коли йдеться про результати проаналізованих опитувань, аналітики демонструють певну стриманість, зокрема з огляду на особливості методики. "Опитування громадської думки породжують різноманітні результати - залежно від того, як сформульовано запитання", - наголошують аналітики.
Прапори "Ісламської держави"
І все ж, автори представленого дослідження говорять про "тенденції", які можна простежити, вивчивши результати опитувань, проведених у п'яти західноєвропейських країнах. "Якщо ми поглянемо на тенденції щодо кількості зареєстрованих випадків антисемітизму, то побачимо, що у всіх п'яти країнах значним переломним моментом у цьому плані стала Друга інтифада, яка розпочалася в жовтні 2000 року й тривала до лютого 2005 року. З 2000 року деякі події в Ізраїлі, Секторі Гази та на окупованих Палестинських територіях неодноразово викликали реакції в Західній Європі, в тому числі й антисемітські інциденти", - підсумовують аналітики.
За даними дослідження, вороже ставлення до євреїв серед мусульман - обмежене явище. Крім того, антисемітизм - явище не загальне. Приміром, проведене з 2014 по 2015 рік опитування, показало, що значна частка мусульманської молоді - близько 66 відсотків - негативно ставиться до сіоністів, тобто до тих, хто виступає за збереження Ізраїлю як єврейської національної держави в Палестині. Але значно менше - 12 відсотків - продемонстрували вороже ставлення до самих євреїв.
Але правдивим є й таке твердження: "Мароккансько-голландська молодь, а останнім часом і турецько-голландська молодь, переважно хлопці, брали участь у цькуванні євреїв на вулиці. В антисемітських інцидентах, скоєних влітку 2014 року, однозначно простежувалася участь громадян Нідерландів, котрі походять з мусульманських країн", - наголошують дослідники. Під час одного вкрай жахливого інциденту прихильники терористичного угруповання "Ісламська держава" розмахували чорним прапором і вигукували арабською мовою "смерть євреям".
Непрості результати
В цілому вчені, залучені фондом "Пам'ять, відповідальність і майбутнє", узагальнюють результати свого дослідження так: "Антисемітські погляди або антисемітська поведінка непропорційно сильно представлені в мусульманських меншинах, а також серед осіб, котрі є симпатиками правих екстремістських угруповань."
Дослідження завершується непростим висновком, окремі аспекти якого досить складно скласти докупи. "Деякі дані вказують на те, що антисемітські погляди поширені серед біженців з Близького та Середнього Сходу й країн Північної Африки так само широко, як і позитивне ставлення до демократії, рівноправності й мирного співіснування між мусульманами, християнами та євреями", - запевняють дослідники. Тож немає жодних доказів того, що мігранти з Північної Африки й Близького Сходу підвищують рівень антисемітизму в Європі на соціальному рівні, кажуть вони.