Антисемітизм і мігранти: чи існує зв'язок?

За якими критеріями вимірюється антисемітизм? За кількістю відповідних висловлювань та дій. Ще одним критерієм є також суб'єктивне сприйняття цього явища тими, хто потерпає від нього. Якщо мірилом визнати саме цей критерій, то діагноз буде однозначним - антисемітизм в Західній Європі посилюється. І про це свідчить ціла низка різноманітних досліджень, результати яких нещодавно проаналізувала група міжнародних дослідників. Приміром, лише 2017 року 78 відсотків євреїв Німеччини відчули на собі зростання загрози антисемітизму.

У сусідній Франції 2016 року в 63 відсотків тамтешніх євреїв склалося враження, що в їхній країні "багато" антиєврейського расизму. А близько половини читачів єврейського тижневика Nieuw Israëlitisch Weekblad, що виходить у Нідерландах, 2017 року визнали, що їх бентежить непроста ситуація щодо безпеки та антисемітизму.

Про те, наскільки серйозними та небезпідставними були побоювання опитаних, свідчить статистика, зафіксована у Франції. Приміром, 2012 року близько 1900 євреїв переселилися з цієї європейської країни до Ізраїлю. Однак за кілька років число переселенців з Франції до Ізраїлю різко зросло: в 2015 році їх було вже 7800.

Щоправда, в наступному році кількість французьких євреїв, котрі повернулися на історичну батьківщину, знову дещо скоротилася - до 5000 чоловік. Але це - більш ніж удвічі перевищує показник євреїв-переселенців з Франції 2012 року.

Бельгійські євреї теж стривожені: у Брюсселі місцева влада дедалі частіше рекомендує їм не носити публічно символи юдаїзму. Особливо з часу загострення конфлікту в Секторі Гази 2014 року єврейські батьки застерігають своїх дітей від носіння зірки Давида.

Страх і збентеженість у багатьох країнах

Ці та інші дані містить нещодавно проведене дослідження на замовлення німецького Федерального фонду "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" (EVZ), яке офіційно оприлюднили у вівторок, 31 липня. Саме дослідження має назву "Антисемітизм та імміграція в сучасній Європі - чи існує зв'язок?". Знак питання в назві свідчить про те, що автори цієї праці не ставили собі за мету нагнітати паніку. 13 учасників-дослідників проаналізували антисемітські явища в п'яти країнах - Бельгії, Франції, Німеччині, Нідерландах і Великобританії.

Не всі мусульмани сповідують антисемітизм. На фото - учасники міжкофесійної акції у Бонні у день кіпи

Але висновки оприлюдненого дослідження доволі тривожні: страх та збентеженість серед євреїв в Західній Європі - "транскордонне явище".

Водночас на питання про те, наскільки ці відчуття пов'язані з міграцією з Середнього та Близького Сходу, а також з країн Північної Африки, автори роботи дають дещо стриману відповідь. У всіх проаналізованих опитуваннях нинішніх мігрантів з цих регіонів позначають як "теперішнє або потенційне джерело антисемітизму", стверджують аналітики, дещо узагальнюючи результати своїх спостережень.

Спільна акція в Берліні проти антисемітизму та ворожості до ісламу

Утім, команда дослідників не претендує на авторство таких тверджень. Особливо коли йдеться про результати проаналізованих опитувань, аналітики демонструють певну стриманість, зокрема з огляду на особливості методики. "Опитування громадської думки породжують різноманітні результати - залежно від того, як сформульовано запитання", - наголошують аналітики.

Прапори "Ісламської держави"

І все ж, автори представленого дослідження говорять про "тенденції", які можна простежити, вивчивши результати опитувань, проведених у п'яти західноєвропейських країнах. "Якщо ми поглянемо на тенденції щодо кількості зареєстрованих випадків антисемітизму, то побачимо, що у всіх п'яти країнах значним переломним моментом у цьому плані стала Друга інтифада, яка розпочалася в жовтні 2000 року й тривала до лютого 2005 року. З 2000 року деякі події в Ізраїлі, Секторі Гази та на окупованих Палестинських територіях неодноразово викликали реакції в Західній Європі, в тому числі й антисемітські інциденти", - підсумовують аналітики.

За даними дослідження, вороже ставлення до євреїв серед мусульман - обмежене явище. Крім того, антисемітизм - явище не загальне. Приміром, проведене з 2014 по 2015 рік опитування, показало, що значна частка мусульманської молоді - близько 66 відсотків - негативно ставиться до сіоністів, тобто до тих, хто виступає за збереження Ізраїлю як єврейської національної держави в Палестині. Але значно менше - 12 відсотків - продемонстрували вороже ставлення до самих євреїв.

Але правдивим є й таке твердження: "Мароккансько-голландська молодь, а останнім часом і турецько-голландська молодь, переважно хлопці, брали участь у цькуванні євреїв на вулиці. В антисемітських інцидентах, скоєних влітку 2014 року, однозначно простежувалася участь громадян Нідерландів, котрі походять з мусульманських країн", - наголошують дослідники. Під час одного вкрай жахливого інциденту прихильники терористичного угруповання "Ісламська держава" розмахували чорним прапором і вигукували арабською мовою "смерть євреям".

Непрості результати

В цілому вчені, залучені фондом "Пам'ять, відповідальність і майбутнє", узагальнюють результати свого дослідження так: "Антисемітські погляди або антисемітська поведінка непропорційно сильно представлені в мусульманських меншинах, а також серед осіб, котрі є симпатиками правих екстремістських угруповань."

Дослідження завершується непростим висновком, окремі аспекти якого досить складно скласти докупи. "Деякі дані вказують на те, що антисемітські погляди поширені серед біженців з Близького та Середнього Сходу й країн Північної Африки так само широко, як і позитивне ставлення до демократії, рівноправності й мирного співіснування між мусульманами, християнами та євреями", - запевняють дослідники. Тож немає жодних доказів того, що мігранти з Північної Африки й Близького Сходу підвищують рівень антисемітизму в Європі на соціальному рівні, кажуть вони.