 Авіабаза Рамштайн у Німеччині стане тимчасовим центром прийому евакуйованих афганців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2021

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Новини

Авіабаза Рамштайн у Німеччині стане тимчасовим центром прийому евакуйованих афганців

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що перші рейси з евакуйованими афганцями вже прибули на базу Рамштайн на заході Німеччини.

Військово-транспортний літак C17 Globemaster на авіабазі Рамштайн

Військово-транспортний літак C17 на авіабазі Рамштайн (архівне фото)

Американський генерал-майор Вільям Тейлор повідомив, що авіабаза ВПС США Рамштайн у Німеччині стане первинним центром тимчасового прийому біженців з Афганістану, передало в п'ятницю, 20 серпня, агентство dpa.

Згодом офіційний речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що перші рейси вже прибули на базу. Як повідомили представники самої авіабази, з Афганістану було доставлено 300 осіб. Їх було доправлено до Німеччини з Катару двома військово-транспортними літаками С-17, йдеться в повідомленні. Повідомляється, що прибулих афганців тимчасово розмістять в ангарах авіабази.

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У Вашингтоні сподіваються, що найближчим часом у світі з'являться й інші центри прийому біженців з Афганістану. 20 серпня США були змушені тимчасово призупинити евакуацію, оскільки Катар заявив, що більше не може прийняти у себе біженців. Через кілька годин польоти поновилися.

США висловили подяку Німеччині та іншим своїм країнам за підтримку в евакуації людей з Афганістану. Крім Німеччини, держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Данії, Італії, Казахстану, Кувейту, Катару, Таджикистану, Туреччині, ОАЕ, Великобританії й Узбекистану за зобов'язання допомогти евакуйованим з Афганістану. "Ми дуже цінуємо їхню підтримку і пишаємося тим, що співпрацюємо з цими країнами над спільною допомогою афганському народу", - заявив Блінкен.

Евакуація з Афганістану

Німеччина розпочала евакуацію своїх громадян зі столиці Афганістану після того, як бойовики "Талібану" встановили контроль над Кабулом. За даними на 20 серпня, Бундесвер вивіз з Афганістану понад 1640 осіб. Раніше канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) оцінила приблизне число афганців, яких Німеччині доведеться евакуювати або прийняти як біженців, в 10 тисяч осіб.

  • Бойовики Талібан у президентському палаці в Кабулі

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Кабул здався талібам без бою

    Захопивши один за одним усі великі міста в Афганістані, бойовики "Талібану" 15 серпня взяли Кабул. Перед цим вони заявили, що не штурмуватимуть місто й візьмуть його "мирним шляхом". Глава МВС Афганістану оголосив, що столиця буде передана талібам мирно. Бойовики угруповання зайняли президентський палац у Кабулі для підготовки до зміни влади.

  • Таліби після взяття Джалалабада

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Великі міста в руках талібів

    Джалалабад і Мазарі-Шаріф - два останні міста, які таліби захопили перед взяттям Кабула. Джалалабад здався "Талібану" без бою, Мазарі-Шаріф, де були зосереджені ключові сили, які мали чинити опір талібам, теж здався практично без бою. Його швидке захоплення стало несподіванкою і для Заходу, і для афганського уряду. На знімку - таліби після взяття Джалалабада.

  • Президент Афганістану Гані втік з країни

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Президент Афганістану Гані втік з країни

    За кілька годин після захоплення Кабула талібами президент Афганістану Ашраф Гані полишив країну. У соцмережі Facebook він написав, що виїхав, "щоб уникнути кровопролиття". За деякими даними, Гані міг вирушити до Оману. В афганських соцмережах його називають боягузом і звинувачують у тій ситуації, що нині склалась у країні.

  • В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    В аеропорту Кабула люди в паніці штурмують літаки

    Після захоплення Кабула бойовиками "Талібану" в столиці запанував хаос: сотні людей у паніці кинулися в аеропорт, сподіваючись вилетіти з країни. На відеозаписах і фотографіях, викладених у соцмережах в понеділок, 16 серпня, і напередодні, видно, як люди деруться по гвинтових сходах, намагаючись залізти на літаки.

  • Транспортні літаки Бундесверу перед вильотом до Афганістану

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Бундесвер терміново евакуює "тих, хто потребує захисту"

    Багато країн тепер намагаються якомога швидше евакуювати співробітників своїх дипломатичних представництв і найнятих на місці працівників дипмісій разом з родинами. До Кабула вилетіли транспортні літаки Бундесверу, щоб "доставити з Афганістану в безпечне місце тих, хто потребують захисту". На фото - літаки перед відльотом до Афганістану з аеродрому Вунсторф поблизу Ганновера 15 серпня.

  • Військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Британців з Афганістану евакуйовують військові

    Для допомоги в евакуації британських громадян з Афганістану до країни прибули 600 військових 16-ї повітряно-десантної бригади ВПС Великобританії.

  • Таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Стрімкий наступ "Талібану" по всій країні

    Застереження, що виведення іноземних військ з Афганістану стане поштовхом до спроби "Талібану" захопити владу, виявилися правильними. Військові зіткнення між талібами і афганськими силами безпеки спалахнули по всій країні. Бої точились у більшості регіонів, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння. На фото - таліби на КПП перед в'їздом до міста Кундуз.

  • Родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Побоюючись помсти талібів

    Афганці, котрі співпрацювали з міжнародними силами НАТО, особливо побоюються помсти талібів. Наступ "Талібану" змушував їх бігти разом з родинами - іноді через лінію фронту. Десятки країн закликали ісламістів, які захопили владу в Афганістані, безперешкодно випустити з країни як іноземців, так і афганців. На фото - родина афганців рятується втечею зі захопленого талібами міста Герат.

  • Навчання в школі для дівчат

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Що чекає на жінок після приходу до влади талібів?

    "Талібан" має намір відновити "Ісламський емірат Афганістан" - так вони називали країну, котра перебувала під їхнім контролем з 1996 до 2001 року. Вкрай консервативні погляди талібів вселяють багатьом побоювання, що тепер Афганістан знову повернеться до жорстких форм шаріату, як це було в 1990-ті роки. Багато хто побоюється, що таліби позбавлять громадянських прав у першу чергу жінок і дітей.

  • Президент США Джо Байден

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    США залишили Афганістан після майже 20 років перебування там

    США вирішили піти з Афганістану через майже 20 років після початку військової операції в цій країні. Джо Байден оголосив, що виведення військ завершиться до 11 вересня - 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку й Вашингтоні. Війська з Афганістану вирішили вивести й інші країни НАТО. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість жителів США та Німеччини підтримали виведення військ з Афганістану.

  • Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Чи правильним було рішення США й НАТО піти з Афганістану?

    Чимало західних експертів переконані в тому, що рішення США й НАТО про виведення військ з Афганістану було передчасним. В афганських урядових військах багато хто вважає, що війська міжнародної коаліції не повинні були йти з країни, залишивши їх віч-на-віч з ісламістами. На знімку - військовослужбовці Бундесверу залишають військовий табір у Файзабаді.

  • Бойовики Талібану піднімають свій прапор перед будівлею губернатора провінції Газні

    Афганістан належить талібам: що буде з країною?

    Провал місії США й НАТО в Афганістані

    Швидке захоплення Афганістану талібами стало шоком для всього світу й свідченням провалу майже 20-річної місії США й НАТО, метою якої була побудова в країні сучасної прозахідної держави. Яке майбутнє тепер слід очікувати цій країні?

    Автор: Марина Барановська


DW.COM

Евакуація з Кабула: літаки Бундесверу вивезли вже близько 1300 людей

Німецькі військові евакуюють людей з Кабула в Ташкент. Тим часом в армії США кажуть, що мають достатньо літаків, аби вивозити 5-9 тисяч людей на день. Глави МЗС G7 закликають талібів випускати людей з країни.  

Бойовики "Талібану" вбили родича журналіста DW

DW разом з іншими ЗМІ закликала уряд Німеччини видати в екстреному порядку візи місцевим журналістам, які працювали для німецьких видань, і їхнім сім'ям, аби вони могли покинути країну, захоплену "Талібаном".  

У Кабулі поранено громадянина Німеччини

Громадянин Німеччини зазнав вогнепального поранення на шляху до аеропорту Кабула. Загрози його життю немає, він одержує медичну допомогу, повідомили в уряді ФРН.  

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У Кабулі поранено громадянина Німеччини 20.08.2021

Громадянин Німеччини зазнав вогнепального поранення на шляху до аеропорту Кабула. Загрози його життю немає, він одержує медичну допомогу, повідомили в уряді ФРН.

Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe hebt am frühen Morgen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover ab. Angesichts des rasanten Vormarschs der Taliban in Afghanistan will die Bundeswehr mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul beginnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Афганістан: літак Бундесверу евакуював з Кабула першу групу людей 17.08.2021

Через хаос в аеропорту Кабула евакуація громадян Німеччини і афганців, які отримали таке право, затримується. Вночі перший транспортний літак Бундесверу зміг вилетіти до Ташкента.

14.08.2021, Afghanistan, Kandahar: Schwer bewaffnete Taliban-Kämpfer patrouillieren in einem Polizeifahrzeug in Kandahar. Die Taliban haben in der Nacht zum 13.08.2021 (Ortszeit) die zweitgrößte Stadt Kandahar im Süden von Afghanistan eingenommen. Foto: Sidiqullah Khan/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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