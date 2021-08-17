У Кабулі поранено громадянина Німеччини

Громадянина Німеччини було поранено з вогнепальної зброї на шляху до аеропорту в Кабулі. Про це повідомила заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) у п'ятницю, 20 серпня, у Берліні. За її словами, потерпілий одержує медичну допомогу, загрози його життю немає, інформує агентство dpa. Також повідомляється, що вже невдовзі поранений зможе вилетіти з аеропорту Кабула.

Цього ж дня стало відомо, що Німеччина спрямує до Кабула два гелікоптери для евакуації людей. Про це повідомили в міністерстві оборони ФРН.

Масштабна евакуація з Афганістану

Берлін почав евакуацію німецьких громадян з Кабула після того, як бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" встановили контроль над афганською столицею. За останніми даними, за допомогою Бундесверу з Афганістану було вже евакуйовано понад 1600 осіб. Йдеться про німецьких громадян, афганців, а також осіб із

низки країн. Тим часом, за даними Пентагону, США евакуювали літаками вже більше семи тисяч осіб з Афганістану.

Як повідомлялося, афганські таліби почали складати чорний список людей, які працювали на ключових посадах за попередньої влади або співпрацювали з військовослужбовцями США та інших країн НАТО.

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За даними Deutsche Welle, рух "Талібан" цілеспрямовано шукає з метою розправи й журналістів. У Кабулі та провінціях бойовики руху приходили з обшуками в будинки родичів як мінімум трьох співробітників медіакомпанії. На заході Афганістану 19 серпня таліби вбили одного близького родича журналіста DW і тяжко поранили іншого. Бойовики шукали журналіста, який нині вже в Німеччині. Інші його родичі змогли врятуватися в останній момент і зараз змушені переховуватися від переслідувачів.