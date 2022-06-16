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İtalya Başbakanı Mario Draghi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Romanya Devlet Başkanı Klaus IohannisFotoğraf: Ludovic Marin/AP/picture alliance
PolitikaAlmanya

Scholz, Macron: Ukrayna'ya AB aday ülke statüsü verilsin

2 saat önce

Almanya Başbakanı Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna’nın AB’ye aday olması için gerekli ilk aşama olan aday ülke statüsünün verilmesi gerektiğini ifade ettiler.

https://www.dw.com/tr/scholz-macron-ukraynaya-ab-aday-%C3%BClke-stat%C3%BCs%C3%BC-verilsin/a-62161631

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Şubat’ta başlayan Rusya’nın saldırısından bu yana savaşta olan Ukrayna’nın nihai olarak Avrupa Birliği’ne (AB) üye olabilmesi için bu ülkeye aday ülke statüsü verilmesini desteklediklerini belirtti. Scholz, Ukrayna’nın yanı sıra Moldova’ya da aynı statünün verilmesi gerektiğini söyledi.

Perşembe günü İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Devlet Başkanı Klaus Johannis ile birlikte gerçekleştirdikleri Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmelerinin ardından yaptıkları basın toplantısında, Almanya Başbakanı Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna’ya AB’ye katılım amacıyla aday ülke statüsü verilmesi gerektiğini belirtti.

Scholz basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Arkadaşlarım ve ben, bugün Kiev’e açık bir mesaj vermek için geldik: Ukrayna Avrupa ailesine ait” dedi. Scholz aynı zamanda Moldova’ya da aday ülke statüsünün verilmesini desteklediklerini belirtti. Basın toplantısında konuşan Macron da “Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliği adaylık statüsüne her türlü destek veriyoruz” diye konuştu. Macron ayrıca basın toplantısına katılan dört ülkenin liderlerinin de bu süreci desteklediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Olaf ScholzFotoğraf: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Zelenskiy: Avrupa için tarihi bir karar olabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın AB aday ülke statüsü Avrupa için tarihi bir karar olabilir” dedi. Ukrayna, 24 Şubat’ta başlayan Rus işgalinden kısa bir süre sonra AB’ye üye olabilmek amacıyla adaylık başvurusunda bulunmuştu.

AB'nin 27 devlet ve hükümet başkanı, aralarında Ukrayna'nın üyelik başvurusu da olmak güncel konuları görüşmek üzere önümüzdeki hafta Brüksel'de bir araya gelecek. AB Komisyonu, ilk gerekli adım olarak, Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilip verilmemesi konusunda bu hafta bir tavsiye yayınlayacağını duyurmuştu. Liderler tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda AB Komisyonu’ndan Ukrayna’ya aday ülke statüsü verilmesi konusunda bir tavsiye kararı gelmesi bekleniyor. Ancak Ukrayna'nın adaylığı konusunda son kararı üye devletler verecek.

Fransa’dan 6 adet Caeser tipi obüs

Ukrayna’nın görüşmelerden beklentisi olan silah sevkiyatı konusunda kesin bir taahhütte bulunmayan Scholz, silahların sağlanması konusunda Ukrayna’yı desteklediklerini ve bunu, Ukrayna’nın böyle bir şeye ihtiyaç duyduğu sürece yapacaklarını ifade etti. Macron ise halihazırda Ukrayna’ya gönderdikleri 12 adet Caesar tipi uzun menzilli obüslerin yanı sıra, altı adet aynı tip obüsü daha Rusya’ya karşı kendilerini savunmaları için Ukrayna’ya göndereceklerini açıkladı.

dpa,AFP / DÇÜ,JD

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