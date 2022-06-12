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Almanya Başbakanı Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna bayrağının renklerine bürünen Berlin'deki Brandenburg Kapısı önünde.
Almanya Başbakanı Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna bayrağının renklerine bürünen Berlin'deki Brandenburg Kapısı önünde. Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
PolitikaAvrupa

Bild: Scholz, Macron, Draghi Kiev’e gidecek

1 saat önce

Almanya Başbakanı Scholz, Kiev’e destek ziyareti yapmadığı için yoğun eleştirilere uğruyor. Bild gazetesi, Scholz’un Macron ve Draghi ile ay sonunda Kiev‘e gideceğini yazıyor.

https://www.dw.com/tr/bild-scholz-macron-draghi-kieve-gidecek/a-62107632

Almanya’da Mart ayı başından beri Sosyal Demokrat Parti’li Başbakan Olaf Scholz, Kiev’e dayanışma ziyareti yapmadığı için sert eleştiri oklarının hedefi oluyor.

Ukrayna’ya ağır silahlar gönderilmesi konusundaki çekimser tutumu nedeniyle de yoğun eleştirilere uğrayan Scholz’un ay sonunda İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Kiev’e gideceği haber veriliyor.

Haberi yayınlayan Bild gazetesinin Pazar günü baskısı, Fransız ve Ukraynalı kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, üç liderin ay sonunda yapılacak G-7 zirvesi öncesinde Kiev‘e gideceğini belirtiyor.

Konuyla ilgili medya kuruluşlarının Alman hükümetine bilgiyi doğrulatma başvuruları sonuçsuz kalırken Élysée Sarayı, söz konusu bilgiyi doğrulayamayacağını duyurdu. Gözlemciler, Fransa'da ilk turu bugün yapılan genel seçimler öncesinde bu tür açıklamanın yapılmayacağı yorumlarında bulunuyor.  

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İtalya Başbakanı Draghi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İtalya Başbakanı DraghiFotoğraf: Francois Mori/AP/picture alliance

En son von der Leyen Kiev'e gitti

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açtığı 24 Şubat’tan bu yana çok sayıda Avrupa ülkesi lideri ve ABD'li temsilci Kiev'e ziyaretler düzenlediler. Ancak Almanya Başbakanı Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) Başbakan Olaf Scholz, geçen ay yaptığı bir açıklamada, Kiev‘e somut sözler ve içerik olmadığı sürece gitmenin, "sırf fotoğraf çektirmek için giriş-çıkış yapmanın" anlamsız olacağını söylemişti.

Son olarak hafta sonunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Kiev‘e yeniden ziyarette bulundu. Komisyon Başkanı’nın bu ikinci ziyaretinde, Ukrayna’nın AB’ye resmi aday ülke statüsünün ele alındığı tahmin ediliyor.

Ukrayna, AB’ye üyelik için resmen başvuruda bulundu. Ancak Ukrayna’nın üyeliğine sıcak bakan Birlik üyesi ülkeler olduğu kadar çekincesi olan üyeler de var ki bunlar arasında Birlik'in ağır topları Almanya ve Fransa da geliyor.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Kiev‘e yeniden ziyarette bulundu.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Kiev‘e yeniden ziyarette bulundu.Fotoğraf: Michel Winde/dpa/picture alliance

Dolayısıyla konunun AB içinde tartışmalı olduğu, öte yandan Rusya'ya karşı Ukrayna’ya umut dolu bir mesaj verilmesi amacıyla da çabaların sürdüğü, üye ülkeler içinde yoğun müzakereler yürütüldüğü bildiriliyor. 23-24 Haziran'da yapılacak AB liderler zirvesinden Kiev’in başvurusuna resmi cevap çıkması bekleniyor.

26-28 Haziran’da da Almanya’nın dönem başkanı olduğu G-7 kapsamında liderler Güney Almanya'nın Garmisch-Partenkirchen kentinde toplanacaklar.

Almanya Başbakanı Scholz henüz ziyaret etmemiş olsa da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Federal Meclis Başkanı Bärbel Bas, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ve Tarım Bakanı Cem Özdemir Ukrayna'yı ziyaret edip, temaslarda bulundular.

DW Premium I Why is Ukraine crying out for German weapons?
Fotoğraf: Frank Hofmann/DW

Almanya’nın vereceği Marder tankların ilk bölümü hazır

Daha önce Alman Ordusu'nun kullanımından ıskartaya çıkarılan Marder (Sansar) tanklarını elden geçiren ve Ukrayna için kullanıma hazırlayan Rheinmetall şirketi, ilk bölümün tamamlandığını duyurdu. Bild gazetesine konuşan Rheinmetall Genel Başkanı Armin Papperger, 100 Marder aracın yeniden kullanılabilmesi için elden geçirildiğini, ilk araçların bakımının yapıldığını ve kullanıma hazır hale getirildiğini söyledi.

Bundan sonrasının Alman hükümetinin takdirinde olduğunu da söyleyen Papperger, "Ne zaman ve nereye yolanacağına Alman hükümeti karar verir" diye konuştu. Marder modeline ilaveten 88 adet Leopard (Leopar/Pars) 1 ile çok sayıda Leopard 2’nin de depolarda yenilenmeyi beklediğini vurguladı. 

Rheinmetall Başkanı, Marder tipi tankların savaş yeteneği iyi araçlar olduğunun ve Alman Ordusu tarafından da halen kullanıldığının da altını çizdi. Papperger, Litvanya'daki Alman misyonunun bu araçları kullandığına işaret etti.

Kendileri için en önemli kriterin, aracın askerleri yeterince koruması, hareket yeteneği ve ateş etme kabiliyeti olduğunu bildiren Papperger, artan talep üzerine Rheinmetall olarak kapasitelerini artırmayı planladıklarını da söyledi. Yıllık cirolarında yüzde 20 artış beklediklerini de belirten Papperger, bazı tesislerinde çok vardiyalı sisteme geçileceğini da iletti. 

Ağır silah desteği

Almanya‘nın Ukrayna’ya yapacağı ağır silah desteği yoğun tartışmalar yaratmış, halkı da ikiye bölmüştü. Başbakan Scholz ağır silah gönderilmesine uzun süren çekimser kaldıktan sonra yeşil ışık yakmıştı. Bu arada Marder tankların modernizasyonu dışında mermisinin bulunmasının da zor olduğu ortaya çıkmıştı. Ukrayna savaşıyla birden artan ihtiyaç nedeniyle silah sanayi üretimini artırırken Rheinmetall Başkanı Papperger, mermi ve top üretimini önümüzdeki 12 ay zarfında üç katına, ağır araç üretimini de iki katına çıkaracaklarını duyurdu. Halen 25 bin çalışanı olan şirketin, artan talep üzerine 2 bin 500 yeni işçiyi işe alacağı da belirtiliyor.

Askeri araç, gereç ve silah üretimi yapan Alman şirketler artan arza rağmen bu alanda sıkıntılar yaşanacağını da haber veriyor.

AFP,dpa/ETO,SSB

 

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