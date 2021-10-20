Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Romanya, Orta Avrupa'nın güney doğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan ülke. Kuzeyde Ukrayna, Moldova ve Macaristan, güneyde ise Sırbistan ve Bulgaristan ile komşudur. Doğuda Karadeniz'e kıyısı vardır.
Yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip Romanya, AB ve NATO üyesidir. Başkenti Bükreş'tir. DW Türkçe'nin Romanya ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
100 yıl kadar önce, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dağılıp Macar topraklarının bir kısmı Romanya'ya geçti. Bugünün Romanya sınır bölgesindeki Macar azınlığın bir bölümü, bu bölgenin sonunda Macaristan'a geri döneceğini umut ediyor.