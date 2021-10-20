Romanya, Orta Avrupa'nın güney doğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan ülke. Kuzeyde Ukrayna, Moldova ve Macaristan, güneyde ise Sırbistan ve Bulgaristan ile komşudur. Doğuda Karadeniz'e kıyısı vardır.

Yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip Romanya, AB ve NATO üyesidir. Başkenti Bükreş'tir. DW Türkçe'nin Romanya ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.