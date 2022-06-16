Scholz, Macron, Draghi Ukrayna'da

Almanya ve İtalya başbakanları Scholz ve Draghi ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Kiev'e gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşecek üç liderin Ukrayna'nın AB üyelik başvurusunu da konuşması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, Perşembe sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gittiler. Bu ziyaret, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna’ya saldırısından bu yana üç liderin birlikte Ukrayna'ya yaptıkları ilk ziyaret oldu.

Seyahatin amacıyla ilgili bir gazetecinin sorusuna Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Avrupa’nın birliği konusunda bir mesaj iletmek" diyerek yanıt verdi.

Alman Bild gazetesine konuşan Almanya Başbakanı Scholz ise bu ziyaretin sadece dayanışma göstermekle ilgili olmadığını söyledi. Scholz, "Aynı zamanda, üç lider olarak finansal, insani ve silahlarla ilgili organize ettiğimiz yardımın devam etmesini sağlamak istedik" dedi. Scholz, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesi için gerekli olduğu sürece bu yardımlara devam edeceklerinin altını çizdi ve "Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kuruluşunda da yer alan üç büyük ülkenin hükümet başkanlarının Kiev'e giderek bu çok özel savaş durumunda Ukrayna ve Ukrayna vatandaşlarına desteklerini göstermeleri önemli" dedi.

Kiev'e trenle seyahat

Çarşamba akşamı Polonya'nın güneydoğusunda ve Ukrayna sınırının yakınında yer alan Rzeszow kentinin havalimanına gelen üç lider, buradan trenle gece yarısından sonra Kiev'e hareket etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edilecek olan Macron, Scholz ve Draghi'nin konuşacağı konular arasında Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) yaptığı üyelik başvurusu ve Ukrayna'ya yapılacak silah sevkiyatlarının olması bekleniyor. Üç liderin Kiev'de Romanya Devlet Başkanı Klaus Johannis ile görüşmesi de planlanıyor.

Ukrayna'nın AB'ye yaptığı üyelik başvurusu

AB'nin 27 devlet ve hükümet başkanı, aralarında Ukrayna'nın üyelik başvurusunu görüşmek de olmak üzere önümüzdeki hafta Brüksel'de bir araya gelecek. AB Komisyonu, ilk gerekli adım olarak, Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilip verilmemesi konusunda bu hafta bir tavsiye yayınlayacağını duyurdu. Ancak Ukrayna'nın adaylığı konusunda son kararı üye devletler verecek. Özellikle Fransa'nın başını çektiği bir grup ülkenin Ukrayna'nın AB üyesi olmasına çekimser davranması nedeniyle Brüksel'den şartlı aday statüsü gelmesi bekleniyor.

Bu görüşme sonucunda çıkması beklenen sonuçlar arasında Rus birliklerine karşı mücadele eden Ukrayna ordusuna daha fazla silah sevkiyatının yapılması da bulunuyor. Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andrey Melnyk Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Ukraynalıların Scholz'un ziyaretinin öneminin sadece "sembolik" değil, aynı zamanda "çığır açan" olmasını umduklarını söyledi. Melnyk, Almanya'nın askeri yardımının "niteliksel olarak yeni bir düzeye" yükseltilmesini beklediklerini iletti.

Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana, çok sayıda devlet ve hükümet başkanı Ukrayna'ya gitti. Ancak Scholz, Macron ve Draghi'nin bu ziyaretinin anlamı büyük. Almanya, Fransa ve İtalya AB içerisinde hem nüfus bakımından en kalabalık hem de ekonomik olarak en güçlü üç ülke. Her üç devlet de G7'ye mensup ve Almanya şu anda G7’ye başkanlık ederken Fransa da AB başkanlığını yürütüyor.

ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik yardımı

ABD Başkanı Joe Biden, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Kiev için 1 milyar dolarlık yeni bir güvenlik yardım paketi açıkladı. Bu yardım paketiyle birlikte, Rus işgalinin başlangıcından bu yana ABD'den Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının değeri yaklaşık 5,6 milyar dolara çıkmış oldu. Biden ile bir telefon görüşmesi yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu yardımın özellikle Donbas'taki savunma hattı için önemli olduğunu söyleyerek Başkan Biden'a teşekkürlerini iletti.

AFP,dpa / DÇÜ,JD