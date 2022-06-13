Almanya’dan Ukrayna’ya 350,1 milyon euroluk silah

Almanya Rusya’nın işgalinden bu yana Ukrayna savaşının ilk üç ayında ülkeye 350,1 milyon euro değerinde silah ve askeri malzeme sevkiyatına onay verdi.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'nın verilerine göre Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan 1 Haziran'a kadar Alman hükümeti 219,8 milyon euro değerinde silahın ve 85,2 milyon euro değerinde miğfer ve çelik yelek gibi teçhizatın sevkiyatına onay verdi. Bunun yanı sıra 1 Nisan'dan bu yana kolaylaştırılan onay süreci ile Alman ordusu envanterinden 45,1 milyon euroluk silah ve askeri malzemenin sevkiyatına izin verildi.

Veriler Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'nın verdiği yanıtta yer aldı. Bakanlık, gönderilen silah ve teçhizatın büyük kısmının ordu envanterinden olduğunu belirterek, "Uluslararası hukuka aykırı Rus saldırılarına karşı Ukrayna'nın meşru savunmasına destek için" bu silahların gönderildiği ifade edildi.

Rus saldırısı başladıktan iki gün sonra Alman hükümeti Ukrayna'ya silah gönderme kararı almıştı. O zamandan beri Ukrayna'ya tanksavar füzeleri, uçaksavar füzeleri, bombalar ve 20 milyondan fazla mühimmat gönderildi.Ağır silahlar ise henüz gönderilmedi.

ABD'den 4,6 milyar dolarlık silah yardımı

Buna karşılık ABD Ukrayna'ya obüs ve çoklu roketatarlar da dahil olmak üzere 4,6 milyar dolar değerinde silah ve ekipman sağladı ya da sağlanması için onay verdi.

Sol Partili Dağdelen daha fazla silah sevkiyatı yerine diplomatik çabaların artırılması çağrısında bulunarak "Kiev'i anlamsız bir savaşın uzamasını sağlayacak ve Rusya'ya karşı barışın kazanıldığı yanılsaması yaratacak şekilde silahlandırmak yerine her taraf için gerekli güvenlik garantilerini içeren diplomatik girişimler isteniyor" dedi.

dpa / SSB, JD