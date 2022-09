Upinzani Angola wawasilisha shauri kupinga matokeo ya urais

Maoni: Angola baada ya uchaguzi

Chama kikuu cha upinzani nchini Angola National Union for the Total Independence of Angola, UNITA, kimewasilisha malalamiko ya kisheria kupinga matokeo rasmi ya uchaguzi yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi yaliyokipa ushindi chama tawala cha Peoples Movement for the Liberation of Angola, MPLA. Jiunge na Josephat Charo katika Maoni mbele ya meza ya duara.