Zelenski, Scholz dhe Macron hapin Konferencën e Sigurisë në Mynih

Konferenca e Sigurisë në Mynih (MSC) filloi të premten në sfondin e pushtimit rus të Ukrainës. Kjo temë është në qendër të agjendës së takimit të nivelit të lartë të këtij viti.

Gjatë ditëve të ardhshme, përfaqësues nga 96 vende do të diskutojnë çështjet kryesore të mbrojtjes.

Zelenski:"Nuk ka alternativë ndaj fitores së Ukrainës"

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski mbajti fjalimin e hapjes përmes lidhjes me video dhe u kërkoi aleatëve të rrisin mbështetjen për vendin e tij, duke paralajmëruar se në vendin e tij ishin jetë njerëzish në rrezik.

"Duhet të nxitojmë. Na duhet shpejtësia - shpejtësia e marrëveshjeve tona, shpejtësia e dërgesave tona... shpejtësia e vendimeve për të kufizuar potencialin rus. Nuk ka alternativë ndaj shpejtësisë, sepse nga ajo varet jeta," u tha Zelenski pjesëmarrësve të konferencës duke theksuar se nuk kishte "asnjë alternativë ndaj një fitoreje të Ukrainës".

Zelenski e krahasoi betejën kundër pushtimit rus me luftën biblike midis Davidit dhe Goliatit dhe tha se ndërsa Ukraina kishte guximin e Davidit, ajo kishte ende nevojë për llastikun për të mposhtur "Goliatin rus".

Scholz-i u bën thirrje aleatëve të dërgojnë tanke në Ukrainë

Kancelari gjerman Olaf Scholz tha në konferencë se "revizionizmi" i Putinit nuk do të triumfojë. Ai u bëri thirrje aleatëve që ishin në gjendje ta bënin këtë, të dërgonin tanke luftarake në Ukrainë.

"Ata që mund të dërgojnë tanke të tilla beteje duhet ta bëjnë këtë tani," tha Scholz.

Në janar, Gjermania miratoi eksportin e tankeve kryesore të betejës Leopard 2 në Ukrainë nga rezervat e saj dhe ato të aleatëve.

Kancelari gjerman tha se vendi i tij do të ofrojë mbështetje me trajnime, furnizime dhe logjistikë. Në një mendim të ndarë me folësit e tjerë, Scholz tha se lufta në Ukrainë nuk ishte para përfundimit. "Unë mendoj se është e mençur të përgatitemi për një luftë të gjatë," tha Scholz në konferencë.

Macron: Nuk është koha për dialog

Presidenti francez Emmanuel Macron doli në podium pas liderit gjerman dhe tha se ishte e nevojshme për t'u përgatitur për një "konflikt të zgjatur" në Ukrainë. Ai u bëri thirrje shteteve anëtare të BE të investojnë ndjeshëm në shpenzimet e mbrojtjes.

"Ne absolutisht duhet të shtojmë mbështetjen dhe përpjekjet tona për rezistencën e popullit ukrainas dhe ushtrisë së tij dhe t'i ndihmojmë ata [...] për të nisur një kundërofensivë, e cila mund të lejojë një negociatë të besueshme, të përcaktuar nga Ukraina, autoritetet dhe populli i saj dhe njerëzit e saj”, tha Macron-i.

Presidenti francez tha gjithashtu se tani nuk ishte koha për të tentuar një dialog me Rusinë, pasi kjo përshkallëzon armiqësitë në Ukrainën lindore.

"Tani nuk është koha për dialog, sepse ne kemi një Rusi që ka zgjedhur luftën, e cila ka zgjedhur të përshkallëzojë luftën dhe që ka zgjedhur të shkojë deri në kryerjen e krimeve të luftës dhe të sulmojë infrastrukturën civile”, tha Macron-i.

Putini kreu një 'shkelje të civilizimit'

Konferenca kryesohet për herë të parë këtë vit nga Christoph Heusgen - ish-këshilltar për politikën e jashtme të ish-kancelares gjermane Angela Merkel - dhe pasardhësi i Wolfgang Ischinger-it, i cili mbajti presidencën për 15 vjet.

Heusgen hapi punimet duke thënë se konferenca e vitit 2022 kishte përfunduar me shpresën se presidenti rus Vladimir Putin "do të impresionohej nga uniteti i treguar nga komuniteti ndërkombëtar... Të gjithë e dimë se çfarë ndodhi," tha Heusgen.

"Vladimir Putin ka shkelur civilizimin" tha Heusgen. Ai shtoi se ishte hera e parë që nga Lufta e Dytë Botërore që një vend në Evropë "mohoi të drejtën e ekzistencës së një vendi tjetër dhe të shkaktoi një luftë të plotë. ."

Konferenca e parë për Pistoriusin si ministër gjerman i Mbrojtjes

Përpara konferencës, ministri gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius ripohoi nevojën për të rritur fondet ushtarake duke shkuar përtej objektivit prej 2% të produktit të brendshëm bruto, ndërsa theksoi rëndësinë e platformës. Konferenca e Sigurisë në Mynih "ka qenë gjithmonë një vend i mirëkuptimit dhe dialogut," tha ai.

"Ajo që është e re është se e gjithë kjo po ndodh ndërsa një luftë po zhvillohet në tokën evropiane nga Rusia kundër Ukrainës”, shtoi Pistorius.

Kjo është Konferenca e Sigurisë e parë për Pistoriusin dhe e fundit për Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, i cili planifikon të largohet nga posti i tij në tetor.

Kush është i pranishëm?

Pjesëmarrësit e konferencës përfshijnë 40 krerë shtetesh dhe qeverish dhe rreth 100 ministra.

Rusia mungon, pasi liderët e saj nuk janë ftuar për herë të parë në dy dekada.

Folësit e tjerë të profilit të lartë që priten të premten përfshijnë zyrtarin më të lartë të politikës së jashtme të Kinës, Wang Yi dhe nënpresidenten e SHBA-së, Kamala Harris.

aud (dw, dpa)