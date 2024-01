Ukraina ka nevojë për më shumë ndihmë kundërajrore

Rusia nisi një sulm masiv ndaj Ukrainës në fund të vitit. Në veçanti, Ukrainës i mungojnë sistemet e mbrojtjes ajrore, deklaroi Presidenti ukrainas Zelenski gjatë vizitës në vendet balltike, e cila filloi me Lituaninë.

Rusia nisi një sulm masiv ndaj Ukrainës në fund të vitit. Për shkak të sulmeve ajrore intensive ruse, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski kërkoi më shumë ndihmë për armët e mbrojtjes gjatë vizitës së tij të parë jashtë vendit këtë vit. "Sistemet e mbrojtjes ajrore kryesojnë listën e gjërave që na mungojnë," deklaroi ai në Lituani pas një takimi me homologun e tij Gitanas Nauseda në Vilnius.

Sipas Zelenskit, Rusia hodhi të paktën 500 raketa dhe drone në Ukrainë gjatë fundit të vitit. 70% e tyre u diktuan. Megjithatë, sipas raporteve të Ukrainës, ka pasur dhjetëra të vdekur dhe të plagosur, si dhe dëme të konsiderueshme në vend.

Fotografi: President Of Ukraine/APA/ZUMA/picture alliance

Zelenski: "Putini nuk do të ndalet"

Shtrirja dhe qëllimi i ndihmës për Ukrainën po debatohet aktualisht në shumë vende. Në SHBA, mbështetësi kryesor, ndihma e re aktualisht është bllokuar në një mosmarrëveshje politike në Kongres. Zelenski deklaroi në Vilnius se ai nuk ndjen asnjë presion nga aleatët për ta ngrirë luftën në frontin aktual.

Retorika e presidentit rus Vladimir Putin, i cili dëshiron të pushtojë plotësisht Ukrainën, duhet marrë seriozisht, tha Presidenti i Ukrainës. Dhe nëse vendi juaj nuk qëndron i palëkundur, Lituania, Letonia, Estonia ose Moldavia do të ishin vendet e radhës në rrezik. Zelenski bëri thirrje për një mbrojtje të përbashkët kundër Putinit: "Ai nuk do të ndalet derisa të mos kemi mbaruar punë me të".

Fotografi: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Lituania njofton 200 milionë euro ndihmë ushtarake

Nauseda u tha gazetarëve: "Ne e dimë se sa rraskapitëse është kjo luftë e zgjatur dhe jemi të interesuar për fitoren e plotë të Ukrainës sa më shpejt të jetë e mundur." Sipas presidentit të Lituanisë, vendi i tij miratoi një plan afatgjatë të ndihmës ushtarake me vlerë rreth 200 milionë euro. Në praninë e tij dhe të Zelenskit, përfaqësues të industrive të mbrojtjes të të dy vendeve nënshkruan disa marrëveshje.

Pas vizitës së paparalajmëruar në Lituani, Zelenski gjithashtu planifikon të udhëtojë në shtetet fqinje baltike, Letoni dhe Estoni në ditët në vijim. Me këtë, ai dëshiron të falënderojë tre shtetet e BE dhe NATO-n për "mbështetjen e tyre të pakushtëzuar për Ukrainën".

aud (ag)