'Treni i Kulturës' lidh Gjermaninë dhe Poloninë

"Treni i Kulturës" midis kryeqytetit gjerman, Berlin, dhe qytetit jugperëndimor Vroclav në Poloni ka qenë në lëvizje që nga viti 2016. Udhëtimi midis qyteteve në lumenjtë Spree dhe Oder zgjat 4 orë e gjysmë, kohë e mjaftueshme për të informuar pasagjerët për kulturën që i pret në fund të udhëtimit dhe u ofron atyre argëtim. Në bord, pasagjerët takojnë shkrimtarë, muzikantë, artistë krijues, si dhe kanë një bibliotekë dhe një ekspozitë të përhershme.

Projekti fillimisht ishte planifikuar për një periudhë gjashtëmujore, por ishte aq i suksesshëm sa nuk u ndërpre kurrë. Është bërë një institucion i respektuar që njihet përtej rajonit kufitar gjermano-polak.

Polonia dhe Berlini bashkëpunojnë për të rritur kulturën

Rafal Dutkiewicz, ish-kryebashkiak i Vroclavit, tha se ai ishte një nga forcat shtytëse pas idesë. "Dikush nga bashkia e qytetit doli me një emër menjëherë: "Pociag do kultury" - Trajnimi i Kulturës," tha ai, duke shtuar se qëllimi ishte të zhvillohej bashkëpunimi i Polonisë me Berlinin dhe rajonin e Brandenburgut në sektorin e kulturës, ndërkohë që ishte në të njëjtën kohë momenti për të ringjallur një lidhje treni midis dy qyteteve që ishte ndërprerë dy vjet më parë.

Nga ana gjermane, një "grup të rinjsh krijues" luajti një rol të madh në vënien në veprim të idesë dhe për të ndihmuar suksesin e saj, tha ai. Shumë kohë përpara se të niste projekti, Ewa Strozczynska-Wille, e specializuar në teatër dhe studime gjermane, dhe Natalie Wasserman, një përkthyese, u bashkuan me regjisorin dhe producentin Oliver Spatz për të punuar drejt kësaj përpjekjeje të përbashkët gjermano-polake. Spatz, i cili ishte drejtor i Forumit Kleist në Frankfurt mbi Oder nga 2015 deri në 2016, është ende menaxher i projektit për Trenin Kulturor. "Ne kishim idenë për të ofruar kulturë në një tren për një kohë të gjatë," tha Wasserman. Kur Vroclav u zgjodh si Kryeqyteti Evropian i Kulturës në vitin 2016, kjo ishte një mundësi unike për të realizuar një ëndërr, tha ajo, duke shtuar se ishte bashkuar një "konglomerat ideshë".

Udhëtimi i parë i shitur

Kur Treni i Kulturës u nis në udhëtimin e tij të parë nga stacioni Lichtenberg i Berlinit më 30 prill 2016, ekipi i Spatz-it mbajti frymën. "Ne kishim frikë se askush nuk do të merrte trenin për shkak të udhëtimit të gjatë”, kujton ai.

Në fund, ata u kapën plotësisht në befasi. "Shumë më shumë njerëz donin të udhëtonin sesa ne mund të përshtateshim," tha ai. "Ne kishim planifikuar një kapacitet prej 420 vendesh. Pas dy javësh, çdo vend u shit."

Organizatorët ishin përballur me sfidën e vështirë për të krijuar një program kulturor që tërhiqte një gamë të gjerë njerëzish. Ata krijuan një skemë bazë që synonte një audiencë të gjerë, me një kuiz dhe një bibliotekë të lëvizshme në bord. Pasagjerëve iu bënë pyetje të thjeshta, si për shembull dhënia e numrit të landeve apo vojvodëve (krahinave) në të dy vendet. "Çështja ishte që njerëzit të flisnin me njeri-tjetrin," kujtoi Wasserman.

Stacioni i trenit Vroclav

Letërsi, muzikë, teatër dhe disko në bord

Megjithatë, mbi të gjitha, treni shërbeu si një vend për muzikë, teatër, vallëzim dhe leksione. Kishte klube nate dhe vallëzime çaji, diçka për çdo shije, një "shportë joshjeje kulturore", siç thoshte dikur një reporter i gazetës së përditshme Tages Zeitung (Taz).

"Ka një atmosferë fantastike dhe mendjehapur në tren," tha Dorota Danielewicz, një shkrimtare me origjinë polake nga Berlini. "Njerëzit ndajnë përvojat e tyre dhe krijohen mes tyre njohje të reja”.

Autorja është pothuajse e rregullt në Trenin e Kulturës. Aty prezantoi librat e saj "Në kërkim të shpirtit të Berlinit" dhe "Kënga e bardhë". Ajo tha, se gjithashtu merr trenin për kënaqësi, për shembull, për të vizituar tregun e Krishtlindjeve në Vroclav.

Dihet se edhe politikanët marrin trenin, duke përfshirë Dietmar Woidke, kryeministrin e landit gjerman të Brandenburgut, i cili diskutoi të ardhmen e marrëdhënieve gjermano-polake gjatë një udhëtimi me ish-kryebashkiakun e Vroclavit, Dutkiewicz. Ministri i Kulturës dhe Evropës i Berlinit, Klaus Lederer, hipi në tren me kolegët polakë për të shpjeguar situatën në kryeqytetin gjerman. "Treni i Kulturës krijon nivele joformale për zgjerimin e rrjeteve," tha Oliver Spatz.

Projekti ishte parashikuar të zgjasë gjashtë muaj, nga maji deri në tetor 2016. Por për shkak të suksesit të madh, me 22,000 pasagjerë të regjistruar vetëm në vitin e parë, ai u shty vazhdimisht.

"Ne gjithmonë thonim, deri në fund të vitit, atëherë do të mbarojë”, tha Natalie Wasserman. Por treni vazhdoi të ecë fuqishëm dhe u bë hit në të dy vendet. Lidhja u ndërpre për një vit gjatë pandemisë COVID, por treni ka lëvizur sërish që nga qershori i vitit 2021.

Kryeministri i landit të Brandenburgut Dietmar Woidke (majtas) dhe Presidenti i qytetit Vroclav Rafal Dutkiewicz (djathtas) në trenin e kulturës Berlin-Vroclav

Sigurohen financimet e ardhshme për trenin

Treni i Kulturës ka ndihmuar në krijimin e një rrjeti që arrin shumë në rajonet përreth, në qytete, tha Wasserman. Spatz shtoi se qytete të tjera polake, duke përfshirë Poznanin dhe Szczecin, kanë treguar interes për projektin. Më shumë se 80,000 pasagjerë kanë marrë trenin që nga fillimi i tij. Në mars dhe prill 2022 treni transportoi gjithashtu 6000 refugjatë ukrainas nga Polonia në Gjermani.

Deri kohët e fundit, projekti sponsorizohej nga Shoqëria Gjermano-Polake në Berlin, me qytetin e Berlinit dhe landin e Brandenburgut që mbulonin kostot. Ishte një marrëveshje e përkohshme që përfundoi me qeverinë e koalicionit që ka qeverisur qytetin e Berlinit që nga viti 2021, financimi për Trenin Kulturor më pas u bë pjesë e marrëveshjes së koalicionit. Kompania shtetërore Kulturprojekte Berlin ka sponsorizuar projektin që nga tetori 2022.

Më në fund, menaxheri i projektit Oliver Spatz dhe ekipi i tij mund të planifikojnë më tej se fundi i vitit. Pas udhëtimit të fundit me tren natën e Vitit të Ri, ka një pushim tre mujor, përpara se treni të niset përsëri në prill, tani me një ndalesë në qytetin e Boleslawiec, i famshëm për qeramikën e tij blu të errët. Për 19 € pasagjerët mund të udhëtojnë nga Berlini në Vroclav, me një program kulturor të përfshirë në të.

Puna për programin e ri po vazhdon: Wolfgang Templin, një autor që dikur ishte aktivist i opozitës në Gjermaninë Lindore, është rezervuar si mikpritës për një udhëtim. "Gjermanët dinë shumë pak për kontributin polak në historinë e lirisë evropiane. Unë dua të përpiqem ta mbyll këtë boshllëk," tha Templin për DW.