Steinmeier apelon për rëndësinë e demokracisë

Në mesazhin drejtuar qytetareve dhe qytetarëve në Gjermani me rastin e Krishtlindjeve, presidenti Frank-Walter Steinmeier nënvizon rëndësinë e demokracisë duke bërë thirrje për pjesëmarrje aktive.

Presidenti Frank-Walter Steinmeier kujton rëndësinë e demokracisë dhe u bën thirrje qytetarëve që të marrin pjesë në mënyrë aktive: "Po, ne dëshirojmë qartësi. Po, është e drejtë të presim që ata që kanë përgjegjësi politike të luftojnë për rrugën e duhur, por edhe të japin përgjigje që do na ndihmojnë si vend”.

Duke iu referuar ngjarjeve të vitit që po lemë pas, presidenti tërheq vëmendjen, se "Këtë vit bota vërtet ka treguar anën e saj të errët. Po shikojmë pamje me vuajtje dhe shkatërrime, pamje me urrejtje dhe dhunë. Lufta e agresionit rus kundër Ukrainës po hyn në dimrin e dytë. Dhe që nga vjeshta, po shikojmë me tmerr mizoritë e Hamasit dhe viktimat e luftës në Lindjen e Mesme."

Më tej Steinmeier thekson rëndësinë e Krishtlindjeve si një kohë në të cilën njerëzit mund të „heqin stresin për pak". Ai u uron bashkatdhetarëve që pushimet t'i shfrytëzojnë për t'u çlodhur dhe për të rigjeneruar forcat, që do të jenë të nevojshme për të përballuar këto sfida.

Tradicionalisht presidenti u drejtohet qytetareve dhe qytetarëve në mbrëmjen e Krishtlindjeve.

