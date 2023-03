Sondazhi: Ukraina të vendosë vetë se kur do të fillojë negociatat

Edhe 1 vit pas fillimit të luftës, më 24 shkurt 2022 fundi i saj nuk duket pranë. Qytete të panumërt janë shkatërruar, mijëra e mijëra të vdekur, të plagosur nga të dyja palët. Rusia mban të pushtuar një të pestën e territorit ukrainas, Putini dëshiron më shumë. Nga ana tjetër presidenti ukrainas, Zelensky kërkon të rimarrë territorin e pushtuar nga Rusia, përfshirë edhe Gadishullin e Krimesë. Por edhe lufta e Ukrainës do të marrë fund një ditë - në tryezën e negociatave. Cilat do të ishin premisat për dhënien fund të luftës? Këtë pyetje shtruan studiuesit e infratest-dimap me porosi të "Tagesthemen", televizionit të parë gjerman tek 1311 gjermanë me të drejtë vote. Shumica e të pyeturve 73% ishte e mendimit, se Ukraina duhet të vendosë vetë se kur do të hyjë në negociata me Rusinë. Ky vendim nuk duhet të ndikohet nga SHBA dhe Europa. Kështu shprehen parimisht përkrahësit e të gjitha partive, mbështetjen më të madhe për këtë e shprehin përkrahësit e Të Gjelbërve, 83%.

Ushtar ukrainas në frontin e luftës Horlivka

Frikë se Gjermania mund të përfshihet në luftë

Studiuesit e opinionit kanë pyetur edhe nëse Ukraina do duhet të lëshonte territore për të arritur paqen me Rusinë. Vetëm një pakicë, 35% janë të mendimit, se Ukraina duhet t'i hyjë një ujdie të tillë. Ky qëndrim gjendet më shpesh tek përkrahësit e AfD-së, partisë së djathtë populiste (64%). Shumica- 54%- është kundër dorëzimit të territoreve. Sidomos përkrahës të Të Gjelbërve dhe SPD-së kanë këtë qëndrim. Megjithëse ka kaluar tronditja e thellë pas fillimit të luftës, sërish gjermanët janë të shqetësuar për ndikimin e luftës në jetën private. 58% kanë frikë, se Gjermania mund të përfshihet në një luftë. Ndërsa 69% e të anketuarve besojnë, se gjendja ekonomike e Gjermanisë mund të përkeqësohet.

Javën e kaluar ka pasur shumë debate në Gjermani në lidhje me furnizimin me armë të Ukrainës. Njerëzit dolën në rrugë në 1-vjetorin e sulmit rus në Ukrainë për dërgimin e më shumë armëve por edhe kundër dërgimit të armëve në Ukrainë. Qytetarët gjermanë e shohin si të ekuilibruar furnizimin me armë të Ukrainës nga Gjermania (47%). Në të njëjtën kohën sundon qëndrimi, se përpjekjet e Gjermanisë për dhënien fund të luftës janë të pamjaftueshme (53%).

Scholz udhëton drejt SHBA

Në kohë lufte për qytetarët ka rëndësi, se kush e drejton Ministrinë e Mbrojtjes. Prej më shumë se një muaji kjo ministri drejtohet nga Boris Pistorius, (SPD). Me mënyrën e tij të drejtpërdrejtë, të hapur dhe të vendosur Pistorius ka krijuar një lidhje të mirë me ushtrinë dhe brenda një kohe të shkurtër ka fituar shumë popullaritet mes gjermanëve. 52% e të anketuarve janë të mendimit se ministri i ri i Mbrojtjes bën një punë të mirë. Me ministren e Jashtme, Annalena Baerbock janë 47% e anketuarve të kënaqur, me Robert Habeck, 41%, kurse vetëm 38% janë të kënaqur me punën e kancelarit gjerman, Scholz. Në lidhje me vlerësimin e punës së qeverisë vetëm një e treta e të pyeturve shprehet pozitivsht, dy të tretat janë të pakënaqur.

Kreu i CDU, Friedrich Merz

Vlera rekord për CDU/CSU

Nga kjo pakënaqësi përfiton opozita. Po të pyeteshin gjermanët, se cilën parti do të zgjidhnin, nëse do të kishte zgjedhje parlamentare parlamentare pas një jave, atëherë Unioni CDU/CSU do arrinte vlera rekord për të, me 31% të votave. Tre partitë në koalicionin qeveritar duhet të llogarisnin me humbje. SPD do të merrte vetëm 18% të votave, Të Gjelbrit 17%. Edhe liberalët, FDP do humbisnin dhe do të merrnin vetëm 6% të votave. Vlerat e AfD-së nuk do të ndryshonin, kjo parti do merrte 14% të votave.