Shqipëri:Së shpejti gati kampi i parë italian për emigrantët

07/08/2024 7 Gusht 2024

Në të ardhmen, Italia do të transferojë në Shqipëri emigrantët që duan të arrijnë në BE nëpërmjet Mesdheut. Kampi i parë së shpejti do të jetë gati.