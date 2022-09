Shqipëria denoncon Rusinë në OKB

Taktika e Rusisë në Siri dhe Ukrainë është e njëjtë

Ajo që bëri Rusia në luftën në Siri mund të shërbejë që të parashikojmë se çfarë do të ndodhë në Ukrainë, thotë Hanna Notte, eksperte pranë "Vienna Center for Non-Proliferation and Disarmament".