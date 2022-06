Shqipëri: PS propozon një gjeneral për President

Kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, e vlerësoi gjeneralin Bajram Begaj si "shëmbëlltyra e atij normaliteti, qytetarie dhe sensi të shërbimit ndaj vendit dhe njerëzve të këtij vendi për të cilin Presidenca ka nevojë urgjente”. Kandidatura e tij plotëson paralajmërimin e kryeministrit Rama se ”PS-ja nuk do të propozote asnjë emër nga deputetët e grupit parlamentar të PS, ose të atyre që në një farë mënyre kanë lidhje me PS-në”

PD: Votim ilegjitim vetëm nga deputetët socialistë

Partia Socialiste dhe opozita e kryesuar nga Partia Demokratike nuk u arritën dot një marrveshje për një kandidat konsensual në tri raundet paraardhëse. PS nuk pranoi të përfshijë në procesin e arritjes së marrëveshjes për një emër konsensual Grupin e Rithemelimit, me argumentin që ky grupim ka zgjedhur si kryetar ish-kryeministrin Berisha që është shpallur "persona non grata” nga qeveria amerikane "për korrupsion domethënës dhe minim të demokracisë në Shqipëri”. Por PD zyrtare dhe Grupi i Rithemelimit nuk arritën të bien dakord për të paraqitur një kandidaturë.

Burime nga Parlamenti thanë për DW se votimi do të kryhet gjatë pasdites së të shtunës (04.06). Maxhoranca socialiste ka 74 vota, ndërkohë që presidenti zgijdhet me shumicën e thjeshtë prej 71 votash. Kryetari i grupit parlamentar të PD-së, Enkelejd Alibeaj, ka paralajmëruar se deputetët demokratë nuk do të marrin pjesë në seancën plenare të votimit” për të mos legjitimuar kapjen nga ana e shumicës dhe të institucionit të presidentit”.

Kurse ish-kryeministri Berisha njoftoi se deputetët demokratë, që mbështesin Grupi e Rithemelimit, do të marrin pjesë në seancë dhe do të votojnë kundër.

Profili i kandidatit për President

Bajram Begaj shërben prej dy vitesh si shef i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Shqipërisë. Ai erdhi në këtë detyrë pas kryesoi Komandën e Trajnimit dhe të Doktrinës, Njësinë Mjekësore Ushtarake, Inspektoratin Shëndetësor në Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura. Ai ka përfunduar studimet pranë Universitetit të Tiranës në Fakultetin e Mjekësisë dhe ka qënë zëvendësdrejtor i Qendrës Spitalore Universitare "Nënë Tereza,” drejtor i Përgjithshëm i Spitalit Ushtarak Qendror Universitar dhe detyra të tjera në strukturat e Forcave të Armatosura.

Gjenerali Begaj ka ndjekur kualifikime dhe specializime të ndryshme në fushën ushtarake dhe atë mjekësore, në institucionet arsimore brenda dhe jashtë vendit: kursin e menaxhimit spitalor dhe kursin e lidershipit mjekësor strategjik në SHBA, Seminarin e Lartë Ekzekutiv pranë Qendrës Marshall në Gjermani si dhe kurse e kualifikime të tjera ushtarake. Ai mban titullin "Profesor i Asociuar” në Mjekësi.