Shkupi dhe Beogradi drejt rrugës për në BE

Tani ëshë momenti i duhur që Maqedonia e Veriut dhe Serbia t'i fillojnë bisedimet me Bashkimin Europian dhe ky hap do të jetë sinjal pozitiv për rajonin nga aspekti i rëndësisë gjeostrategjike dhe për stabilitetin e tërë rajonit. Këtë vlerësim e kanë dhënë kryeministri i RMV-së Dimitar Kovaçevski dhe kryeministrja e Serbisë Ana Bërnabiq. Serbia sinqerisht e përkrah RMV-në në rrugëtimin e saj eruropian.

"Në të gjitha bisedimet për kyçjen e Serbisë në BE çdo herë e nënvizojmë rëndësinë me partnerët tanë europian se çfarë do të thotë për tërë rajonin procesi i shpejtuar i uintegrimit europian. Anëtarësimi i Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në BE do të jetë një sinjal pozitiv për zhvillimin e tërë rajonit në veçanti për Ballkanin Perëndimor ", ka deklaruar kryeministrja e Sërbisë Ana Bërnabiq.

Bashkëpunimi, paqja dhe stabiliteti prioritete të rajonit

Bashkëpunimi dhe stabiliteti mes shteteve në rajon ka rënëdësi të madhe për të ardhmen e Ballkanit. Në kohën e krizës së madhe ekonomike me të cilën po përballet bota përfshi edhe rajnin e Ballkanit Perëndimor, bashkëpunimi, paqja dhe stabiliteti janë prioritetet kryesore të Serbisë.

"Prioriteti ynë kryesor është bashkëpunimi rajonal, ruajtja e paqes dhe e sigurisë, pasi në këto kohëra të vështira përplot me sfida, ato janë mënyra e vetme që ne këtu duhet t'i mbajmë. Nëse arrimë ta ruajmë paqen atëherë hapim mundësinë për zhvillim të mëtejmë të ekonomisë dhe të sigurojmë prosperitet. Ndaj bashkëpunimi rajonal në këto kohë të vështira në veçanti për kontinentin europian duhet të jenë prioritete tona”, vlerëson kryeministrja Bërnabiq.

Kovaçevski: Rajoni nuk ka opcion tjetër përveç BE-së

Për kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski integrimi i rajonit në BE duhet të jetë prioritet kryesor sepse në të kundërtën çdo sprapsje nga ky objektiv mund të rikthejë nacionalizmat e para 20 viteve. Gjithnjë sipas tij bashkëpunimi rajonal s'duhet të diskutohet por të nisë të zbatohet në praktikë.

"Bashkëpunimi rajonal është me rëndësi të madhe. Ne duhet të vazhdojmë me orientimin stategjik drejt BE-së, pavrësisht pengesave që kemi. Ideja e zgjerimit të BE-së është me rëndësi të madhe. Çdo lëshim i kësaj rruge na kthen tek nacionalizmi. Prandaj të gjithë ne, në veçanti ata që drejtojnë shtetet duhet të qëndrojnë në kursin e inegrimit europian”, ka delaruar kryeministri i RMV-së Dimitar Kovaçevski.

Kryeministrat Kovaçevski dhe Bërnabiq kanë vlerësuar se edhe më tej duhet të vazhdojë të funksionojë idja e Ballkanit të hapur. Kjo ide duhet të shërbejë si platformë për bashkëpunim rajonal në të gjitha nivelet. Ata kanë paralajmëruar se në Smitin e Ballkanit të hapur që do të mbahet në Ohër do t'i dërgohet ftesë edhe shteteve të tjera të rajonit që të marrin pjesë në të me të vetmin qëllim që të gjitha benefitet nga ky bashkëpunim t'i ndjejnë qytetarët e rajonit të Ballkanit Perëndimor.