Shqetësim në Gjermani -Bllokohet në SHBA ndihma për Ukrainën

Republikanët në Senatin Amerikan e bllokuan një paketë ligjore të negociuar më parë mes partive, me të cilën parashikoheshin fonde për sigurimin e kufijve në kufirin amerikan me Meksikën si dhe ndihma për Ukrainën edhe Izraelin. Paketa e masave me një vëllim prej 118 miliardë dollarë nuk e mori shumicën në senat me 60 vota. Demokratët në dhomën e Senatit me 100 senatorë kanë vetëm një shumicë të vogël me 51 nga 49 deputetë. Ligji i ashtuquajtur ligji kombëtar shtesë për sigurinë përfshinte ndër të tjera edhe 60 miliardë dollarë për Ukrainën, 14,1 miliardë dollarë ndihma për Izraelin dhe 20,2 miliardë dollarë për sigurimin e kufijve amerikanë. Kompromisi mbipartiak, i arritur mes republikanëve dhe demokratëve parashikonte edhe ndryshime në politikën e imigracionit në SHBA.

Sinjal paralajmërues

Politikanët gjermanë u shprehën të shqetësuar pas dështimit të paketës miliardëshe për Ukrainën në senatin amerikan dhe e shohin atë si sinjal paralajmërues. "Bllokada e ndihmave për Ukrainën në kongres është vetëm një shije e hershme se çfarë do të na presë, nëse Donald Trump në nëntor kthehet sërish në Shtëpinë e Bardhë", tha kreu i Komisionit Parlamentar të Politikës së Jashtme në Bundestag, Michael Roth për portalin "t-online". Roth tha se "siguria e Europës nga një ditë në tjetrën nuk do të ishte më e garantuar". Po ashtu Roth e sheh "të ardhmen e një Ukraine të lirë dhe të pavarur në rrezik të madh" dhe kërkoi që europianët të marrin më shumë përgjegjësi për të ndalur imperializmin rus. Kurse politikani i CDU për çështjet e Jashtme, Norbert Röttgen tha se "duhet të zgjohemi më në fund dhe të përgatitemi për një presidencë të mundshme të Donald Trump, duke investuar në mënyrë masive për sigurinë tonë."

Trump kundër paketës

"JO"-ja e republikanëve ishte bërë e ditur që më parë. Ish-presidenti amerikan Donald Trump kishte bërë fushatë kundër kompromisit të arritur mes republikanëve dhe demokratëve. Trump i kishte kërkuar republikanëve të mos bënin asnjë kompromis në këtë çështje. Në sfondin e gjasave të mëdha për një duel mes Joe Biden dhe Donald Trump në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, Trump nuk ka interes për një sukses të Bidenit me miratimin e një ujdie mbipartiake. Kreu i shumicës në senat, demokrati, Chuck Schumer bëri të ditur një votim të dytë së shpejti.

