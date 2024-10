Scholz edhe më tej i gatshëm të bisedojë me Putinin

Në deklaratën e qeverisë përpara samitit të BE, kancelari Scholz foli në favor të bisedimeve të paqes me Ukrainën dhe Rusinë. Ai kërkoi të gjendet një mënyrë për të parandaluar që kjo luftë të vazhdojë pafundësisht.

Kancelari gjerman Olaf Scholzu shpreh në Bundestag në favor të bisedimeve diplomatike me pjesëmarrjen e Rusisë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Në deklaratën e tij të qeverisë për deputetët në Berlin, Scholz u tregua gjithashtu i hapur për diskutime të drejtpërdrejta me Vladimir Putinin. "Nëse na pyesin, a do të flasim edhe me presidentin rus, do të themi: po, edhe kjo do të ndodhë”. Por kurrë nuk duhet të ketë "vendime që merren duke mospërfillur Ukrainën".

Më shumë diplomaci për paqen në Ukrainë?

"Ka ardhur koha që ne të bëjmë gjithçka të mundshme - përveç mbështetjes së qartë për Ukrainën - për të gjetur një mënyrë për të parandaluar që kjo luftë të vazhdojë pafundësisht," tha Scholz. Diskutimet me Putinin duhet të zhvillohen në "konsultim me partnerët tanë më të afërt”. Është e papranueshme që në Ukrainë "vazhdojnë të vdesin një numër i pabesueshëm i grash dhe burrash, viktima të bombave dhe raketave ruse", tha kancelari gjerman.

Scholzi e siguroi Ukrainën për mbështetjen e vazhdueshme nga Gjermania dhe aleatët perëndimorë. Mbështetësit e Ukrainës duhet të "dërgojnë një mesazh të qartë, i cili t'i japë besim Ukrainës." Ai nuk e komentoi çështjen e dërgimit të raketave gjermane "Taurus" Ukrainës. Lideri i opozitës Friedrich Merz, megjithatë, kërkon që këto raketa me rreze të gjatë veprimi t'i jepen Kievit, sepse Rusia po bombardon në mënyrë arbitrare infrastrukturën civile si spitalet ose termocentralet dhe termocentralet.

Lidhjet me Perëndimin dhe dërgesat e armëve në Izrael

Scholz në të njëjtën kohë theksoi rëndësinë e lidhjes së Gjermanisë me Perëndimin. Ai paralajmëroi që të mos i vihet pikëpyetje partneritetit me SHBA-në dhe NATO-n dhe kritikoi qëndrimet e partive AfD dhe BSW: "Kjo është e gabuar. Ky është kërcënim për sigurinë tonë. Ne duhet t'u përmbahemi konstanteve të politikës sonë të jashtme, orientimit tonë ndërkombëtar.

Fotografi: Juliane Sonntag/IMAGO

Në këtë kontekst, kancelari theksoi edhe solidaritetin me Izraelin. Në luftën kundër milicive terroriste të Hamasit dhe Hezbollahut, ai premtoi mbështetje shtesë. "Ka dërgesa armësh dhe gjithmonë do të ketë dërgesa të tjera. Izraeli mund të ketë besim në këtë." Hamasi sulmoi Izraelin pak më shumë se një vit më parë. Scholz tha se Gjermania duhet ta mbajë Izraelin "të aftë për të mbrojtur vendin e vet".

Problemet e ekonomisë

Lidhur me problemet ekonomike të Gjermanisë, ai paralajmëroi një samit të ardhshëm për politikën industriale. "Unë do të ftoj përfaqësues të bizneseve, sindikatave industriale dhe federatave industriale në një diskutim në kancelari këtë muaj, ku të gjithë do të mblidhen dhe do të diskutojmë saktësisht gjërat që janë të nevojshme”, tha Scholz. "Dhe unë do t'i propozoj Parlamentit të vendosë atë që del nga kjo, në mënyrë që Gjermania të ecë përpara."

Edhe Evropa ka nevojë për një modernizim themelor ekonomik, tha kancelari Scholz. Kjo duhet të jetë një temë qendrore e Komisionit të ri Evropian. "Marrëveshja e Gjelbër” duhet të zhvillohet në një agjendë industriale. Teknologjitë kryesore duhet të lejohen të zhvillohen dhe detyrimet e burokracisë dhe raportimit duhet të reduktohen në nivel të BE, në mënyrë që të mos pengohet ekonomia. Deklarata e qeverisë së kancelarit mori shtysë nga samiti i BE-së që fillon të enjten në Bruksel. Përveç ekonomisë, atje do të diskutohet edhe për situatën në Ukrainë.

