Scholz dhe Xi fokusohen te bashkëpunimi

Xi vlerëson marrëdhëniet e qëndrueshme me Gjermaninë

Presidenti kinez Xi Jinping bëri thirrje për bashkëpunim të ngushtë mes dy vendeve. Të dyja vendet kanë potencial të madh për bashkëpunim të barabartë, por edhe duhet të jenë të kujdesshëm në çështjet e proteksionizmit dhe të shikojnë me objektivitet kapacitetet prodhuese, tha ai. Xi tha gjithashtu se bashkëpunimi nuk do të jetë një "rrezik", por një garanci e lidhjeve të qëndrueshme dhe një mundësi për të ardhmen. "Ne duhet të vazhdojmë të zhvillojmë marrëdhëniet dypalëshe nga një këndvështrim strategjik,” vazhdoi Xi.

Përpara takimit, presidenti kinez tha se situata globale kishte pësuar një sërë ndryshimesh të mëdha gjatë dekadës së fundit. "Marrëdhëniet dypalëshe kanë mbetur gjithmonë të qëndrueshme”, tha Xi. "Për sa kohë që ne u përmbahemi parimeve të respektit të ndërsjellë, duke kërkuar të përbashkëta, pavarësisht dallimeve dhe mësimit të ndërsjellë, marrëdhëniet dypalëshe mund të vazhdojnë të zhvillohen në mënyrë të qëndrueshme."

Fotografi: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Xi tha gjithashtu para takimit se bota kishte hyrë në një "epokë të re turbulencash dhe shndërrimesh" dhe se përballë "rreziqeve" për të gjithë njerëzimin, ishte "e domosdoshme që të kishte përparësi bashkëpunimi midis fuqive të mëdha". Kina dhe Gjermania janë "ekonomitë e dyta dhe të treta të botës", tha Xi. Ndaj zhvillimi i qëndrueshëm i marrëdhënieve të tyre do të ketë ndikim jo vetëm "në të gjithë kontinentin euroaziatik", por "edhe në të gjithë botën".

Gjermania forcon bashkëpunimin ekonomik me Kinën - pavarësisht dallimeve

Kancelari gjerman Olaf Scholz ka bërë thirrje në Pekin për bashkëpunim më të ngushtë mes dy vendeve. Gjermania dëshiron të vazhdojë të theksojë bashkëpunimin me Republikën Popullore për çështjet ekonomike - pavarësisht dallimeve ekzistuese.

Gjatë takimit të tij me presidentin kinez Xi Jinping, kancelari gjerman Olaf Scholz paralajmëroi për dëmet e shkaktuara në "të gjithë rendin ndërkombëtar" si pjesë e luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Lufta dhe "riarmatimi i Rusisë" shkel "një parim të Kartës së Kombeve të Bashkuara, parimin e paprekshmërisë së kufijve kombëtarë", tha Scholz në fillim të takimit të tij me Xi.

Fotografi: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Kancelari foli edhe për rrezikun e përshkallëzimit bërthamor. "Ajo që është e qartë, dhe ne të dy e kemi bërë tashmë të qartë këtë në takimet tona të fundit këtu në Pekin, është se ne nuk duhet as të kërcënojmë se do të përdorim armë bërthamore.” Scholzi shtoi: "Unë do të diskutoja me kënaqësi sot me ju se si mund të kontribuojmë më tej për një paqe të drejtë në Ukrainë."

Lufta kundër ndryshimeve klimatike në rendin e ditës

Përpara bisedimeve të tij me Xi, Scholz-i theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me Kinën në luftën kundër ndryshimeve klimatike. "Ngjarjet ekstreme të motit si stuhitë, përmbytjet, thatësirat dhe të ftohtit ndikojnë në të gjithë botën," tha Scholz. "Vetëm së bashku do të kemi sukses në gjetjen e zgjidhjeve, ndalimin e ndryshimeve klimatike dhe menaxhimin e tranzicionit të energjisë së gjelbër në një mënyrë të drejtë për shoqërinë."

Flamuri gjerman para Sallës së Madhe të Popullit Fotografi: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Kritika nga SHBA dhe biznesi

Sipas informacioneve nga SHBA, Kina është furnizuesi kryesor i Rusisë me pjesë makinerish dhe mikroelektronikë të nevojshme për prodhimin e raketave, dronëve, tankeve dhe avionëve. Kompanitë kineze akuzohen rregullisht për furnizimin e mallrave me përdorim të dyfishtë në Rusi. Këto janë mallra që mund të përdoren për qëllime civile dhe ushtarake.

Lidhur me bashkëpunimin ekonomik me Kinën, presidenti i Dhomës Gjermane të Tregtisë në Kinën Lindore, Maximilian Butek, i tha radios gjermane Deutschlandfunk se Scholz duhet mbi të gjitha të angazhohet për një fushë loje të barabartë. Kompanitë gjermane janë shpesh në disavantazh në tregun kinez. Shpalljet publike për tenderë shpesh janë shumë afatshkurtra dhe nuk janë transparente. Kina nuk është një treg i hapur në këtë drejtim, shpjegoi Butek.

Scholz pritet me nderime ushtarake nga kryeministri kinez Li Qiang Fotografi: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Takim me kryeministrin Li Qiang

Takimi mes Scholz-it dhe Xi-së u zhvillua në ditën e fundit të udhëtimit treditor të Scholz-it në Kinë. Kancelarin e shoqëronin disa ministra federalë dhe përfaqësues të biznesit.

Të martën po zhvillohet edhe një takim me kryeministrin Li Qiang. Gjatë bisedimeve të tij në Pekin, Scholzi dëshiron të trajtojë çështjet e konkurrencës, përveç Ukrainës. Një tjetër temë e rëndësishme pritet të jetë situata në Lindjen e Mesme pas sulmit iranian ndaj Izraelit.

