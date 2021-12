Samiti në Bruksel: Sanksione të reja kundër Rusisë apo fillimi i negociatave?

Sipas kancelarit gjerman Olaf Scholz, samiti i BE-së do t'i dërgojë një sinjal të qartë Rusisë në konfliktin me Ukrainën. Sipas Reuters, drafti i deklaratës së samitit flet për "pasoja masive" nëse Rusia sulmon vendin fqinj. Vendosja e trupave në kufi është një situatë e vështirë, tha Scholz në Bruksel përpara fillimit të samitit njëditor të 27 krerëve të shteteve dhe qeverive të BE-së. "Kjo është arsyeja pse ne do të theksojmë sërish këtu sot se paprekshmëria e kufijve është një nga themelet shumë të rëndësishme të paqes në Evropë dhe se ne do të bëjmë gjithçka së bashku për të siguruar që paprekshmëria të mbetet."

Sanksione kundër Rusisë?

Edhe krerët e tjerë të shteteve dhe qeverive theksuan se BE-ja është unike në këtë çështje. Presidenti i Lituanisë, Gitanas Nauseda bëri thirrje që të merren parasysh sanksionet ekonomike kundër Rusisë për të parandaluar një sulm ndaj Ukrainës. Kryeministri slloven Janez Jansha tha se një opsion mund të ishte pengimi i tubacionit të gazit Nord Stream 2 Baltik, i cili supozohet të sjellë gazin rus në Evropën Perëndimore. Kancelari Scholz ka refuzuar deri tani që tubacioni të jetë pjesë e mundshme e sanksioneve.

Përveç konfliktit Ukrainë-Rusi, krerët e shteteve dhe qeverive duan të flasin edhe për situatën në kufirin Poloni-Bjellorusi, pandeminë Corona dhe evitimin e përhapjes së variantit të virusit Omicron, si dhe rritjen e problemeve me energjinë dhe çmimet.

Ndërkohë, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u takua me presidentin ukrainas Volodymyr Selenskyj në Bruksel.

Moska e hapur për bisedime

Ndërkohë Rusia është shprehur e hapur për bisedime me Perëndimin për garancitë e kërkuara. Pavarësisht dallimeve ekzistuese, Rusia është e gatshme për bashkëpunim konstruktiv, njoftoi agjencia e lajmeve RIA, duke cituar Ministrinë e Punëve të Jashtme në Moskë. Rusia kërkon garanci nga SHBA dhe NATO se aleanca ushtarake perëndimore nuk do të zgjerohet më tej në lindje - dhe mbi të gjitha, që të tërheqë vendimin e vitit 2008 për t'i ofruar Ukrainës dhe Gjeorgjisë perspektivën e anëtarësimit në NATO. Kërkohet gjithashtu që disa sisteme të armëve të mos vendosen në Ukrainë ose në vende të tjera në kufi me Rusinë.

Të mërkurën, zëvendëssekretarja amerikane e shtetit Karen Donfried tha se ajo "do t'i marrë këto ide me vete në Uashington dhe do t'i shqyrëtojë ato me aleatët dhe partnerët". Sipas këshilltarit Yuri Ushakov, presidenti rus Vladimir Putin shpreson se propozimet do të hasin në një "reagim pozitiv" në Uashington dhe NATO.

bc/sti/ehl (afp, dpa, rtr)