Rama takohet me presidentin gjerman Frank Walter Steinmeier

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ndodhet për një vizitë në Berlin. Ai është takuar me presidentin e vendit Frank Walter Steinmeier me të cilin ka biseduar rreth politikës së zgjerimit, çeljes së negociatave me BE-në dhe mbi sfidat e perëndimit përballë agresionit rus në Ukrainë. Në mbrëmje ai do të takohet edhe me kancelarin Scholz.

Qeveria aktuale gjermane e ka prioritet Ballkanin Perëndimor dhe është një promotorët kryesore të përshpejtimit të zgjerimit. "Ne duhet të kujdesemi që t'i forcojmë dhe mbështesim rajonet fqinjë”, tha në fund të marsit, kancelari gjerman, Olaf Scholz, pas takimit me homologun e tij austriak, Karl Nehammer. "Çdo zvarritje e mëtejshme në çeljen e negociatave e bën Ballkanin Perëndimor më vulnerabël ndaj ndikimeve të të tretëve." Scholz bëri thirrje për të mobilizuar një përkrahje sa më të gjerë dhe u zotua se Gjermania do të bëjë të vetën. Ngjashëm ishte shprehur edhe pas takimit homologen suedeze Magdalena Andersson.

Rama duke lënë një shënim në Librin e Mysafirëve në Pallatin Bellevue

Scholz mbështetet në këtë qëndrim edhe nga partitë e tjera të koalicionit. Kryetari i Komitetit të BE-së në Bundestagun Gjerman, politikani i partisë Të Gjelbrit, Anton Hofreiter, i tha DW në një intervistë se shpreson që çelja e negociatave të ndodhë pas zgjedhjeve presidenciale të Francës. "Kam përshtypjen se edhe BE është vetëdijësuar se rajoni dhe Europa do të bëhen më të qëndrueshme dhe më të forta, me anëtarësimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian", shtoi deputeti.

Vizitës së Edi Ramës në Berlin i kanë paraprirë disa vizita të deputetëve shqiptarë, si Taulant Balla dhe Mimi Kodheli, të cilët kanë lobuar për çeljen e negociatave. Shqipëria po përgatit terrenin, që të shkëputet nga partneriteti me Maqedoninë e Veriut, në rast se Bullgaria vijon ta bllokojë edhe në tej atë në rrugëtimin e saj drejt BE-së, Kryetari i Komitetit të BE-së në Bundestag, Hofreiter, i tha DW, se një ndarje e dy vendeve do të ishte e mundur, por ai ishte skeptik, nëse ajo do të kishte efekt pozitiv.

Edi Rama merr një dhuratë nga kryebashkiakja e Berlinit Franziska Giffey: Ariun, që është edhe simboli i emblemës së Berlinit.

Në mesditë Rama ishte për vizitë në Bashkinë e Kuqe të Berlinit, ku takoi kryetaren e Bashkisë, njëherazi kryeministre e landit të Berlinit, Franziska Giffey. Sipas burimeve diplomatike, Rama shoqërohej edhe nga përfaqësues të Bashkisë së Tiranës dhe në takim do të bisedonte për mundësinë e binjakëzimit mes Berlinit dhe Tiranës. Edi Rama gëzon reputacion në Berlin, sidomos pas angazhimit të Shqipërisë në konfliktin e Ukrainës. Por ai njihet edhe si artist. Teksa po dilte nga Bashkia e Kuqe një "gjuetar autografësh" erdhi me tre fragmente nga pikturat e tij dhe iu lut për firmën.Një kilometër larg në vijë ajrore nga Bashkia e Kuqe, kryeministri shqiptar kishte hapur në vitin 2018 ekspozitën e tij të parë në Berlin.