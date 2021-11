Polonia sheh presidentin rus Putin si organizator

Kryeministri polak Mateusz Morawiecki akuzoi Rusinë se e ka shkaktuar krizën. Ai tha se presidenti Putin ishte porosidhënësi, ndërsa udhëheqësi bjellorus Lukashenko ishte vetëm zbatuesi i përshkallëzimit të fundit. Ministria e Jashtme e Francës tha se Bjellorusia po nxit lëvizjen e refugjatëve me synimin për të destabilizuar BE.

Qeveria e Minskut i hedh poshtë këto akuza. Lukashenko zhvilloi sot biseda telefonike me Putin. Të dy shprehën shqetësimin për vendosjen e trupave të rregullta polake në kufirin midis Polonisë dhe Bjellorusisë.

Policia polake ndaloi sot një autobus me aktivistë gjermanë për refugjatët. Automjeti i nismave Seebrücke Deutschland dhe LeaveNoOneBehind nuk u lejua të vazhdonte në drejtim të lindjes në mbrëmje, disa kilometra përpara postës kufitare të Kuznicës. Një zëdhënës i grupit tha se ata donin të jepnin një shenjë solidariteti.

Parlamenti i Lituanisë vendos gjendje të jashtëzakonshme

Parlamenti i Lituanisë ka vendosur një gjendje të jashtëzakonshme në zonën kufitare me Bjellorusinë. Ajo do të fillojë në mesnatë me orën lokale dhe të zgjasë një muaj. Më pas, kufitarët do të lejohen, ndër të tjera, të përdorin forcën për të parandaluar hyrjen e emigrantëve në Lituani.

Situata në kufirin mes Bjellorusisë dhe Polonisë mbetet e tensionuar. Sipas raportimeve, rreth 2.000 emigrantë mbahen atje dhe duan të arrijnë në BE përmes Bjellorusisë. Ata kishin tentuar të kalonin kufirin dje pa sukses. Polonia ka rritur forcat e sigurisë atje dhe ka mbyllur një postë kufitare aty pranë. Prej disa kohësh në rajon është në fuqi gjendja e jashtëzakonshme.

Svetlana Alexievich, Elfriede Jelinek, Herta Müller dhe Olga Tokarczuk

Edhe Komisioni Evropian dhe shumë shtete anëtare e kanë akuzuar sërish liderin bjellorus Lukashenko për sjelljen e qëllimshme të emigrantëve, për shembull nga Lindja e Mesme, në kufijtë e BE-së. Prandaj, vendet e BE-së duan të forcojnë sanksionet kundër atyre që janë përgjegjës në Bjellorusi, për shembull duke e vështirësuar lëshimin e vizave. Qeveria në Minsk i hedh poshtë këto akuza.

Bisedime mes Putinit dhe Lukashenkos

Presidenti i Bjellorusisë Lukashenko foli me kreun e shtetit rus Putin për situatën aktuale. Siç raportoi më pas Kremlini, të dy krerët e shteteve shprehën shqetësim të veçantë për vendosjen e trupave polake në kufi. Rusia fajëson Perëndimin për situatën e tensionuar.

Thirrje e Nobelistëve në letërsi

Përballë krizës humanitare në kufirin e jashtëm të BE-së me Bjellorusinë, disa fitues të çmimit Nobel në letërsi kanë bërë thirrje për zgjidhje të shpejta. Në një letër të hapur, Elfriede Jelinek, Herta Müller, Svetlana Alexievich dhe Olga Tokarczuk u bënë thirrje institucioneve evropiane që të zgjidhin krizën "sa më shpejt dhe me sa më shumë efikasitet të jetë e mundur". "Frankfurter Allgemeine Zeitung” publikoi letrën drejtuar presidentit të Këshillit Europian, Charles Michel, Presidentit të Parlamentit Europian, Sassoli dhe deputetëve të Parlamentit Evropian.

aud (dlf, dpa)