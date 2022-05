Përçarjet e komunitetit rusishtfolës në Gjermani

Një përçarje serioze po ndodh në komunitetin rusishtfolës në Gjermani - midis demonstruesve prorusë, të cilët shkojnë nëpër qytete të ndryshme të Gjermanisë dhe protestojnë në mbështetje të politikës së Putinit dhe shumicës dërmuese të kritikëve të Putinit, të cilët dënojnë luftën ruse dhe agresionin nëpër mitingje solidariteti me Ukrainën. Është kjo një përçarje që ndan edhe familjet, miqtë dhe prish raportet mes tyre, duke çuar ndonjëherë në përplasje të dhunshme.

Më 9 maj kjo përçarje mund të jetë edhe më e thellë. Sepse në ditën kur Rusia feston festën e saj më të rëndësishme, fitoren e Ushtrisë së Kuqe ndaj Gjermanisë hitleriane në vitin 1945, grupet proruse duan të dalin sërish në rrugë. Vitet e fundit, Putini e ka keqpërdorur gjithnjë e më shumë përkujtimin e kësaj date për propagandën e tij. Kjo duhet të luajë një rol edhe më të madh në këtë vit lufte, edhe në Gjermani.

Përshkallëzim i mundshëm

"Ka një shqetësim në rritje se ngjarjet e shumta të paralajmëruara për shënimin e ditës së fundit të Luftës së Dytë Botërore më 8 dhe 9 maj - sipas Zyrës së Policisë Kriminale Shtetërore vetëm në Berlin priten 30 evente - mund të çojnë në një përshkallëzim", thotë Fabio Ghelli nga platforma Integrimi, një platformë informacioni mbi temat e ikjeve, migrimit dhe diskriminimit. Të njëjtin mendim ndan edhe Medina Schaubert. Drejtorja e Shoqatës së Berlinit Vision merren me studimet e propagandës shtetërore të Kremlinit dhe paralajmëron se raportet për demonstratat miqësore ndaj Putinit mund të paraqesin një pamje të shtrembëruar të komunitetit rusishtfolës në Gjermani.

"Ne po përpiqemi ta luftojmë këtë", tha Schaubert në një prezantim informativ në internet, të organizuar nga shërbimi mediatik Integrimi. Sepse raportet për mitingje nga simpatizantët e Putinit shkojnë në dobi të propagandës ruse. "Sapo ndodh një autokolonë këtu, RIA Novosti [Agjencia Ruse për Informacionin Ndërkombëtar] poston menjëherë një video në portalin e saj online." Kjo ka një efekt fuqizues, sepse shikohet nga rusët që jetojnë në Gjermani, të cilët mund të jenë pre e kësaj propagande dhe të thonë: "Njerëzit po dalin në rrugë për këtë, pse të mos dal edhe unë?"

Përçarja dhe propaganda

Rreth 3,5 milionë njerëz i përkasin komunitetit rusishtfolës në Gjermani. Mes tyre ka emigrantë nga Rusia, por edhe nga shtete të tjera të ish-Bashkimit Sovjetik. Por nuk ka të dhëna aktuale se cilat media i përdorin ata për informim. Media shtetërore ruse luan një rol të rëndësishëm në disa familje, me një efekt përçarës. Ndaj është edhe më e rëndësishme, shpjegon Medina Schaubert, të raportohet për kundër-demonstratat dhe demonstratat e solidaritetit me Ukrainën, "nga të cilat do të ketë shumë edhe më 8 dhe 9 maj".

Gra ukrainase - protestë para zyrës së kancelarit kërkojnë sanksione më të ashpra, 04.05.2022

Sipas Schaubert, imazhi i komunitetit rusishtfolës nuk duhet të portretizohet se këta njerëz varen vetëm nga Putini. "Përçarja e rusishtfolësve nga pjesa tjetër e shoqërisë do të forcohet edhe më shumë, nëse ndodh një gjë e tillë." Drejtoresha e shoqatës është edhe vetë viktimë e makinerisë propagandistike të Putinit. Që nga aneksimi i Krimesë në vitin 2014, ajo nuk ka mundur të flasë me dy të afërm të saj. "Unë e di shumë mirë që nëse ulemi në një tavolinë, do t'i bërtasim njëri-tjetrit për dy-tre orë dhe do të ndahemi keq. Të dy të afërmit janë entuziastë dhe i nënshtrohen mendimeve të Putinit, "edhe pse ata kurrë nuk kanë qenë në Rusi për ta vlerësuar atë", thotë Schaubert.

Grupet rusishtfolëse

Sergej Prokopkin, avokat dhe trajner kundër diskriminimit, paralajmëron kundër lajmeve të rreme dhe propagandës ruse, e cila vë në shënjestër krimet e supozuara anti-ruse. Në rastin e autokolonave kundër rusofobisë së supozuar, ndonjëherë flitet për incidente të shpikura të diskriminimit, që nuk kanë ndodhur kurrë, thotë ai. Autokolona nuk janë shumë të dobishme, "ajo tenton të krijojë urrejtje" ndaj njerëzve nga Ukraina, tha Prokopkin.

Tre grupe mund të vërehen në komunitetin rusishtfolës, thotë Tatiana Golova, sociologe në Qendrën për Studimet e Evropës Lindore dhe Ndërkombëtare në Berlin: kundërshtarët aktivë politikisht të sulmit në Ukrainë, njerëzit që nuk pozicionohen dhe ata që protestojnë kundër diskriminimit të rusishtfolësve në Gjermani dhe "mbështesin shtetin rus dhe politikën e tij të jashtme agresive". Këto grupe kundërhtojnë njëra tjetrën dhe tubimet e organizuara nga ato.

Demonstratë proruse në Frankfurt

Ministrja e Brendshme Federale Nansi Faeser do të vëzhgojë me vëmendje tubimet proruse me 9 maj. Më 10 prill, ajo shkroi në Twitter se policia po shikon nga afër se kush po e mbështet agresionin e Putinit. Ata rrezikojnë të ndiqen penalisht në Gjermani. "Unë jam për veprim konseguent sa herë që tejkalohet pragu i përgjegjësisë penale. Këtu si shtet kemi një mandat për mbrojtje."

Në një sondazh të shërbimit mediatik Integrimi thuhet se autoritetet kanë regjistruar deri tani rreth 1.700 vepra kundërligjore, që prej agresionit rus më 24 shkurt. Shumica e këtyre veprave kanë të bëjnë me dëme pronësore, si thyerje e xhamave, shpërthime të gomave të makinave apo mbishkrime në ndërtesa.

Më shumë se 200 vepra në javë

Krimet u drejtuan kundër individëve apo bizneseve, të njerëzve me origjinë ukrainase dhe ruse. Herë pas here ka pasur edhe akte dhune. "Zyra Federale e Policisë Kriminale flet për 200 krime në javë, por tendenca është në rënie”, thuhet në një studim të këtij portali.

Një tjetër rezultat i sondazhit është se në Gjermani janë nisur deri tani më shumë se 170 hetime, në lidhje me përdorimin e simbolit Z. Simboli Z konsiderohet një shenjë miratimi për luftën agresioni rus kundër Ukrainës.