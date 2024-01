OKB llogarit rreth 15 milionë njerëz për ndihmë në Ukrainë

Kombet e Bashkuara presin që rreth 14.6 milionë ukrainas të kenë nevojë për ndihmë humanitare këtë vit. Për shkak të ashpërsisë së dimrit, nevojitet urgjentisht edhe një operacion i vazhdueshëm lehtësimi.

Për shkak të luftës ruse të agresionit, OKB-ja vlerëson se 40% e popullsisë së Ukrainës, domethënë më shumë se 14.6 milionë njerëz, do të varen nga ndihma humanitare këtë vit. Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) ka nevojë për 3.1 miliardë dollarë (2.8 miliardë euro) për këtë dhe po kërkon donacione, sipas një zëdhënësi të OCHA-s në Gjenevë.

Kjo shifër është më e ulët se ajo e vitit 2023, kur OCHA kishte vlerësuar 3.95 miliardë dollarë për Ukrainën. Megjithatë, sipas statistikave të OCHA, deri tani është mbledhur vetëm rreth 64% e kësaj shume.

Situatë kritike në Ukrainë

Sipas informacioneve, po plotësohen gjithnjë e më pak kërkesa për donacione. Si rezultat, Kombet e Bashkuara e kanë zhvendosur vëmendjen e tyre globale tek ata që kanë më shumë nevojë dhe kanë shkurtuar programet. Prandaj disa apele për donacione këtë vit janë më të vogla se në vitet e kaluara.

Çdo ditë vriten dhe plagosen civilë dhe shkatërrohen shtëpi dhe infrastrukturë jetike,tha zëvendëszëdhënësi i OCHA-s, Jens Laerke. Për më tepër, dimri në Ukrainë ka qenë i ashpër deri tani. Tani është më urgjente se kurrë kryerja e një operacioni humanitar në shkallë të gjerë.

Fotografi: Hudak Serhii/Ukrinform/ABACA/picture alliance

Miliona ukrainas janë larguar

Kombet e Bashkuara kanë nevojë për 1 miliard dollarë këtë vit për të mbështetur vendet fqinje me Ukrainën që kanë pranuar refugjatë.

Sipas shifrave të OKB-së, rreth 6.3 milionë ukrainas janë larguar nga vendi që nga fillimi i luftës. Prej tyre, 5.9 milionë kanë kërkuar strehim në vende të tjera evropiane. 3.7 milionë të tjerë të zhvendosur brenda vendit mbeten në Ukrainë. Rreth një e katërta e popullsisë është e zhvendosur.

Scholz - më shumë ndihmë këtë vit për Ukrainën

Kancelari gjerman Olaf Scholz u ka kërkuar shteteve të tjera të BE që të ofrojnë më shumë ndihmë këtë vit për Ukrainën, të sulmuar nga Rusia. "Armët e planifikuara për t'u dërguar në Ukrainë deri tani nga shumica e shteteve anëtare të BE, në çdo rast,janë shumë të vogla”, deklaroi kancelari gjerman pas një takimi me kryeministrin e Luksemburgut, Luc Frieden. "Kjo është arsyeja pse unë kërkoj nga aleatët tanë në Bashkimin Evropian që gjithashtu të dyfishojnë përpjekjet e tyre në dobi të Ukrainës."

Më e vonta deri në samitin e BE më 1 shkurt, duhet të ketë një vizion sa më të saktë të kontributit që partnerët evropianë do të japin për të mbështetur Ukrainën këtë vit. "Evropa duhet të tregojë se është pranë në anën e Ukrainës, në anën e lirisë, ligjit ndërkombëtar dhe vlerave evropiane," paralajmëroi Scholz.

aud (dpa, rtr)