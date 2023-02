Norvegjia blen 54 tanke “Leopard” nga Gjermania

Norvegjia, anëtare e NATO-s, blen nga Gjermania 54 tanke "Leopard 2". Qeveria norvegjeze ka vendosur të blejë tanket e betejës nga koncerni gjerman i armatimit Krauss-Maffei Wegmann, njoftoi kryeministri Jonas Gahr Støre në bazën ushtarake Rena, rreth 150 kilometra në veri të Oslos. Për më tepër, ekziston një mundësi për të blerë 18 tanke të tjerë.

Lëvrimi i parë në vitin 2026

Gjatë njoftimit, kryeministri Støre nënvizoi afërsinë dhe cilësinë e marrëdhënieve midis vendit të tij dhe Gjermanisë. Republika Federale po luan një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në politikën e sigurisë në Evropë, tha ai. Po në mëngjes, ai kishte informuar kancelarin Olaf Scholz për blerjen e Leopard 2A7, tha Støre.

Jonas Gahr Store

Sipas qeverisë, blerja ndodhet brenda kuadrit buxhetor prej 19.7 miliardë koronash norvegjeze (rreth 1.8 miliardë euro) të vendosur nga parlamenti. Kjo kornizë mbulon më shumë sesa blerjen aktuale të tankeve. Çmimi i negociuar i blerjes nga Gjermania u mbajt i fshehtë.

Tashmë 36 "Leopard"-e në depo

Parlamenti norvegjez e kishte miratuar blerjen e tankeve të reja luftarake në vitin 2021. Vendi skandinav jo anëtar i BE-së shqyrtoi më pas disa modele të ndryshme tankesh, duke përfshirë Hyundai Rotem K2 Black Panther të Koresë së Jugut.

Prandaj edhe zgjedhja e prodhuesit të Mynihut kishte një rëndësi gjeostrategjike. Kohët e fundit, Polonia, anëtare e BE, vendosi ta pajisë arsenalin e saj të tankeve jo më me tanke Leopard, por me modelin e Koresë së Jugut. Kjo ngjalli irritim në Gjermani. "Shpresojmë që norvegjezët të mos bëjnë të njëjtin gabim," tha atëherë për gazetën "Merkur" Ralf Ketzel, kreu i koncernit të armatimit Kraus-Maffei Wegmann.

Sipas mediave norvegjeze, zgjedhja përfundimisht u bë për "Leopard 2A7" të Gjermanisë, jo për tankun koreanojugor të Hyundai Rotem "K2 Black Panther".

Norvegjia ka aktualisht 36 tanke "Leopard” të tipit më të vjetër 2A4. Qeveria e Störe ka njoftuar se disa prej tyre do t'ia japë Ukrainës - ende është e paqartë se sa.