Ministri Habeck: Samit për industrinë e automjeteve

Të premten e kaluar, ministri gjerman i ekonomisë Robert Habeck vizitoi fabrikën e Volkswageni-t (VW) në Emden. Gjatë kësaj vizite të planifikuar prej kohësh, u diskutua vetëm për një temë: krizën akute të shitjeve të Volkswagen-it dhe grupeve të tjera gjermane të automobilave. "Tani ndihem i detyruar të shoh që tregu sërish po rritet tani,” tha Habecku, teksa fliste me disa punonjës që e pritën Ministrin e Ekonomisë me pankarta të sindikatës IG Metall.

Prandaj tregu duhet të shënojë sërish rritje. Por si? Dhe çfarë mund të bëjë politika për këtë? Fabrika e VW në Emden prodhon pothuajse vetëm makina elektrike dhe punëson rreth 8,500 njerëz. Por shifrat e shitjeve thjesht janë të këqija. Volkswagen-i i ka dhënë fund garancisë së vendeve të punës, mbyllja e fabrikave dhe pushimet nga puna janë në agjendë. Kjo ka qenë prej kohësh e paimagjinueshme tw VW.

Shumë punonjës janë të shqetësuar. Thorsten Nanninga, për shembull, një përfaqësues i sindikatës IG Metall. "Tregu është i pasigurt, është një ndryshim epokak, nga motorët me djegie në lëvizshmërinë elektrike dhe këtu, sigurisht që duhet të krijojmë besim," shpjegon Nanninga. Kolegu i tij i punës dhe sindikatave Kai Fuhlhage shton: "Pritja ime është që të bëhet diçka për industrinë. Personalisht, kam përshtypjen se gjithmonë flitet shumë, por asgjë nuk zbatohet me të vërtetë."

Tregu kinez i shitjeve po dobësohet

Të hënën pasdite, Habecku ka ftuar për një video-konferencë.Ministri i Ekonomisë kërkon të flasë me drejtuesit e Volkswagen-it, BMW-së dhe Mercedes-it. Tesla Gjermani, furnizues si Bosch ose ZF Friedrichshafen si dhe sindikata IG Metall janë gjithashtu të ftuar. Mund të flitet patjetër për një takim të nivelit të lartë të automobilave.

Në këtë sektor sundon një atmosferë krize. Në tregun e rëndësishëm kinez, shifrat e shitjeve kanë rënë. Edhe në Gjermani biznesi ecën keq. Veçanërisht sepse fundi i papritur i bonusit të blerjes për automobilët elektrikë dhjetorin e kaluar çoi në një rënie të mprehtë të shitjeve të këtyre automjeteve.

Habeck dëshiron të shqyrtojë stimujt për automobilët elektrikë

Anëtari i bordit të VW, Martin Sander shpreson se do të vendosen stimuj për ta bërë më tërheqëse blerjen e automobilëve elektrikë: "Unë mendoj se nëse e menaxhojmë këtë së bashku, dorë për dore, prodhuesit dhe politikanët, në javët dhe muajt në vijim, ne shumë shpejt do të jetë në gjendje të bindë publikun e gjerë për vlerën e kësaj teknologjie të madhe”, tha Sander. "Dhe është e nevojshme, kjo është ajo që duhet të bëjmë."

Habecku thekson se qeveria federale sapo ka prezantuar përfitimet tatimore për automjetet elektrike të shërbimit. Ai dëshiron të shqyrtojë stimuj të tjerë. SPD ka kërkuar vendosjen e një bonusi të ri për automjetet për skrap. 6000 euro për këdo që zëvendëson makinën e tij me motor me djegje një automjet të ri elektrik. Sindikata IG Metall po kërkon një paketë të tërë ndihme për të përshpejtuar rritjen e lëvizshmërisë elektrike. Megjithatë, situata financiare e federatës është e tensionuar.

Industria e automobilave kritikon kufijtë e CO2 dhe braktisjen e makinave me motor me djegie

Industria e automjeteve po i bën presion BE, që të shtyjë shtrëngimin e planifikuar të kufijve të CO-2 për automjetet.Partitë konservatore unioniste gjermane, të cilat gjithashtu i vënë pikëpyetje fundit të automjeteve të reja me motor me djegie në BE nga viti 2035, e mbështet këtë qëndrim. Vitin e ardhshëm, prodhuesit mund të përballen me gjoba me miliarda euro për shkak të kufizimeve më të rrepta për flotat, duke përkeqësuar më tej situatën ekonomike për kompanitë.

Nga ana tjetër, shoqatat mjedisore besojnë se objektivat e BE janë të arritshme. Ato bëjnë thirrje për mbajtjen e presionit ndaj prodhuesve të makinave për të reduktuar emetimet e CO-2.

Ministri i Gjelbër për Ekonominë dhe Mbrojtjen e Klimës, Habeck sheh një dilemë. "Sigurisht, kufijtë për vlerat e dioksidit të karbonit nuk duhet të çojnë në shkatërrimin e bizneseve. Përkundrazi, ata duhet të inkurajojnë futjen e automjeteve të reja miqësore ndaj mjedisit, të mos shkatërrojnë bizneset," tha Habeck: "Kjo është arsyeja pse do të duhet të shikojmë në këtë më afër”.

Çfarë do të thotë kjo në praktikë, megjithatë, është e paqartë. Por Habecku ishte i qartë në një pikë përpara samitit të automjeteve. Fundi i automjeteve me djegie nga viti 2035 dhe kalimi në elektromobilitet nuk diskutohen për të. Ministri përkundrazi, dëshiron të punojë për të siguruar që automobilët elektrikë të kenë sukses në treg sa më shpejt që të jetë e mundur.

