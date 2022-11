Marrëveshje britaniko-franceze për Kanalin e La Manshit

Sipas informacioneve britanike më shumë se 40 mijë emigrantë kanë kaluar ilegalisht që nga fillimi i vitit Kanalin e La Manshit që ndan Britaninë e Madhe nga Franca. Vitin e kaluar ky numër ishte rreth 28,500, prandaj, Britania e Madhe do të forcojë përsëri në mënyrë të konsiderueshme kontrollet kufitare. Ministrat e Brendshëm të Britanisë së Madhe dhe të Francës nënshkruan një marrëveshje për shtimin e patrullave policore në plazhet e Francës veriore për të penguar njerëzit që të kalojnë Kanalin e La Manshit me gomone apo varka të vogla. Këto kalime ilegale kanë shkaktuar vazhdimisht pakënaqësi mes Londrës dhe Parisit.

Forca sigurie dhe pajisje teknike shtesë

Britania e Madhe do të dislokojë në anën franceze deri në 100 forca shtesë sigurie, helikopterë, dronë dhe qen kufitarë dhe do të paguajë për këtë rreth 72 milionë euro në periudhën 2022/2023. Për herë të parë në të dy anët e Kanalit të La Manshit do të stacionohen vëzhgues për të marrë në pyetje migrantët dhe për të luftuar më mirë grupet e kontrabandës dhe të trafikantëve.

Politikë e ashpër ndaj imigracionit

Sipas marrëveshjes Britania e Madhe do të financojë gjithashtu kapanone shtesë për strehimin e emigrantëve në Francën jugore në mënyrë që refugjatëve që vijnë përmes Mesdheut t'u ofrohen "alternativa të sigurta" që ata të mos vazhdojnë udhëtimin e tyre drejt veriut të Francës.

Marrëveshja u nënshkrua në Paris nga ministri i Brendshëm francez, Gerald Darmanin, dhe kolegia e tij britanike, Suella Braverman. Të dy janë në vendet e tyre nën presion se nuk bëjnë sa duhet për të ndaluar emigrantët që kalojnë nga Franca në Angli.

Drama e refugjatëve para Kanalit të La Manshit

Kryeministri i ri britanik, Rishi Sunak, vetë nip emigrantësh nga India, ndjek një qëndrim të ashpër në politikën ndaj imigracionit. Ai mbështet planin për të dëbuar emigrantët në Ruandë, në Afrikën Lindore, edhe pse Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut e ka anuluar fluturimin e parë të planifikuar për dëbimin e tyre. Që atëherë organet e drejtësisë po shqyrtojnë, nëse ky plani është i ligjshëm.