Krimi ekonomik në Gjermani po rritet

Më shumë se një e treta e kompanive në Gjermani janë të prekura nga krimi ekonomik. Sipas një sondazhi të Institutit Ekonomik Gjerman veçanërisht të prekura janë sektorët e IT.

Vlera e dëmit të krimeve ekonomike shkon në miliarda euro. Sipas një sondazhi, 34 për qind e të gjitha kompanive në Gjermaniu përballën me raste të krimit ekonomik si mashtrimi, korrupsioni, çmimet e ndaluara, evazioni fiskal apo puna e padeklaruar vitin e kaluar. Kjo është shkalla më e lartë që nga viti 2014, thuhet në sondazhin e Institutit për Ekonominë Gjermane (IW). IW ka anketuar përfaqësues të 1001 kompanive gjermane, të cilët janë anketuar gjatë vitit 2023. Të dhënat nga statistikat e krimit policor të Zyrës Federale të Policisë Kriminale (BKA) për zhvilimet në vitin 2022 i mbështesin këto të dhëna, sipas IW. Numri i krimeve ekonomike u rrit për të tretin vit radhazi. Numri i përgjithshëm i rasteve të krimeve në vitin 2022 ishte rreth 73.000. Ndërsa në pesë vitet e fundit, numri mesatar i rasteve të krimeve në kompani ka qenë rreth 53.000 raste. Por IW supozon se numri i rasteve të paraportuara është edhe më i lartë.

Dëmet mbi dy miliardë euro

Krimi eknomik Fotografi: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Dëmi monetar nga krimi ekonomik gjatë vitit 2022 ka shkuar në më shumë se dy miliardë euro. Kjo sasi krimi përbëhet vetëm nga krimet e raportuara në statistikat e krimit të policisë PKS (1,3 për qind). Por më shumë se një e treta (34.3 për qind) e dëmit të përgjithshëm financiar nga të gjitha krimet e raportuara në BKA ishte për shkak të rasteve të korrupsionit, punës së padeklaruar ose mashtrimit. Pavarësisht numrit në rritje të rasteve, sasia e dëmit është në rënie, raporton IW duke iu referuar statistikave të krimit. Sipas studimit, tre departamentet e kompanive gjermane që preken më shpesh nga krimi janë IT (36 për qind), shitjet dhe punonjësit në shitje (32 për qind) dhe financat dhe kontabiliteti (27 për qind). Shumica e të gjitha rasteve të zbuluara të krimit ekonomik u zgjidhën - në vitin 2022 janë zbuluar këto raste në një shkallë prej 91.8 për qind.

Lobiistët flasin

Autorët e studimit kanë vlerësuar edhe të dhënat e disponueshme për profilet e autorëve të krimeve. "Kriminelët ekonomikë në Gjermani janë kryesisht meshkuj, nga fundi i të 30-tave deri në mesin e të 40-tave, me ngjyrë të bardhë, zakonisht me origjinë gjermane dhe kanë një nivel të lartë arsimor në kombinim me disa vite përvojë profesionale në një pozicion drejtues”, thuhet në përmbledhjen e autorëve të IW të këtij studimi.

Krimineli tipik gjerman në ekonomi karakterizohet si person "me prirje neurotike, ekstrovert dhe i hapur ndaj përvojave të reja, jo shumë i ndërgjegjshëm dhe i papranueshëm në shoqëri". Sipas raportit të hulumtimit, rreth gjysma e krimit ekonomik në Gjermani kryhet nga autorë jashtë kompanisë.