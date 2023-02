Gjermania do të sjellë punëtorë të kualifikuar nga India

"Synimi ynë është të thjeshtësojmë procesin e marrjes së vizave të punës. Përveç modernizimit të ligjit, ne duam të modernizojmë edhe burokracinë", tha kancelari gjerman Olaf Scholz gjatë një turneu në metropolin teknologjik Bangalore në jug të Indisë. Kancelari tha se "Gjermania ka nevojë për shumë ekspertë të ITpër të ruajtur zhvillimin e industrisë së softuerëve."

Gjuha nuk është e domosdoshme

Scholz tha se ndryshimet ligjore mund të lehtësojnë ardhjen jo vetëm të profesionistëve, por edhe të familjeve të tyre. Në Gjermani do të mund të vini edhe pa kontratë të mëparshme pune, tha ai. Scholz theksoi se problem nuk duhet të jetë as mosnjohja e gjuhës gjermane. "Shumica e atyre që punojnë në degën e IT flasin anglisht. Gjermanishtja mund të mësohet më vonë”, tha Scholz.

Scholz me të rinjtë në Indi

Megjithatë, ambasada gjermane në Indi aktualisht lëshon vetëm 2.500 deri në 3.000 viza pune në vit, kryesisht në sektorin e IT. Dëshira është që ky numër të rritet ndjeshëm. "Jam i sigurt se shumë prej jush do të shfrytëzojnë rastin dhe do të pranojnë një punë në Gjermani. Ne kemi nevojë për ekspertë në të gjithë sektorët," tha Scholz ndërsa vizitoi një degë të kompanisë gjermane të softuerëve SAP në Bengalore të dielën (26 shkurt).

Nëndetëset gjermane për Indinë

Një ditë më parë, Scholz ra dakord me kryeministrin e Indisë Narendra Modi për të forcuar marrëdhëniet ekonomike midis Gjermanisë dhe Bashkimit Evropian në njërën anë dhe Indisë në anën tjetër. Të dy njoftuan se do të angazhohen për përfundimin e një marrëveshje të tregtisë së lirë midis BE-së dhe Indisë sa më shpejt të jetë e mundur. Në sfond është dëshira e Gjermanisë për të reduktuar varësinë e saj nga Kina, fqinji dhe konkurrenti kryesor i Indisë. "Ne duhet të përfitojmë nga potenciali që shtrihet në Indi," tha Scholz. Megjithatë, investitorët gjermanë, kryesisht nga industria e automobilve, janë ankuar për vite me radhë për proteksionizmin dhe një qëndrim neglizhues ndaj kompanive nga jashtë.

Scholz në Bengalore

Scholz gjithashtu ra dakord me Modin për të intensifikuar bashkëpunimin ushtarak. Siç raportohet nga disa agjenci, India dëshiron të blejë gjashtë nëndetëse konvencionale me vlerë gati pesë miliardë euro nga Gjermania. ThyssenKrupp Marine System do të përfitonte më së shumti nga "marrëveshja".

Dëshira e Perëndimit është të bindë Indinë, e cila vazhdon të ketë marrëdhënie miqësore me Rusinë, të dënojë sulmin rus ndaj Ukrainës. India është kryesisht e varur nga burimet e energjisë ruse, të cilat i blenë me çmime të lira.

bc/nk (rtr,dpa)