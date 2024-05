Gjermani: Rritje rekord e kriminalitetit me motive politike

Kriminaliteti me motive politike e fetare ka shënuar rritje, thuhet në bilancin vjetor për vitin 2023 të bërë publik nga Ministria e Brendshme dhe Enti Federal i Kriminalisitikës. Arsyeja: edhe në Gjermani ndihen pasojat e sulmit terrorist të Hamasit radikal-islamik ndaj Izraelit më 7 tetor 2023 dhe të luftës që pasoi në territorin e Gazës.

"Gjendja në Lindjen e Mesme ka influencuar në të gjitha nivelet me veprime të radikalizuara në Gjermani – me rritjen e qendrimeve antisemitiste, protestave në rrugë dhe rritjen e kriminalitetit me motive politike. Potenciali i përshkallëzimit është i madh." Kështu u shpreh përmbledhtas presidenti i Entit Federal të Kriminalistikës Holger Münch, lidhur me këto zhvillime, kur bashkë me ministren e Punëve të Brendshme Nancy Faeser, prezantuan në Berlin raportin me rastet e regjistruara gjatë vitit 2023.

Mbi 60.000 akte penale të regjistruara me motive politike

"Ata, që mbjellin indinjatë dhe urrejtje në shoqërinë tonë, janë bërë edhe më të zhurmshëm. Urrejtja në rrjet ka shpërthyer edhe më tej", thotë ministrja socialdemokrate Faeser. Për herë të parë numri i të gjitha akteve të regjistruara arrin në mbi 60.000 – një rritje me rreth 1100 akte më shumë se në vitin 2022 dhe dyfish më shumë se vite më përpara.

Presidenti i Entit Federal të Kriminalisitikës, Holger Münch, dhe ministrja e Brendshme, Nancy Faeser Fotografi: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Shumica e rasteve të regjistruara kanë të bëjnë me kundërvajtje propagandisktike. Në statistikën aktuale këto raste përbëjnë rreth një të tretën. Ndër to bie në sy kryesisht përdorimi i simboleve të organizatave antikushtetuese, si kryqi i thyer i nacionalsocialistëve. Por edhe nxitja e urrejtjes në popull, fyerjet dhe dëme materiale bëjnë pjesë në statistikë me kuota nga 13 deri në 15 përqind.

Rreziku më i madh vazhdon të mbetet ekstremizmi i djathtë: Gati gjysma e të gjitha akteve penale vjen nga radhët e këtij grupi. "Në asnjë sektor tjetër numri i viktimave nuk është kaq i lartë sa në rastin e ekstremizmit të djathtë", thekson ministrja e Brendshme Faeser. Për të shqetësim të madh përbëjnë sulmet ndaj zyrtarëve të shtetit dhe politikanëve. Prej dhunës ndaj tyre janë të prekura të gjitha partitë.

Në fokus janë gjithnjë e më shumë edhe ekstremizmi i majtë dhe islamizmi. Sikurse theksoi ministrja Faeser, këto janë veprime, që drejtohen kundër shoqërisë sonë të hapur dhe të lirë. "Janë vepra, që drejtohen kundër dinjitetit të njeriut dhe kundër demokracisë sonë." Organet e rendit dhe të sigurisë do të veprojnë me të gjitha instrumentat ligjore në dispozicion për të parandaluar dhunën dhe veprimet ekstreme.