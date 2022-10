Fytyrat e reja të Balkan Booster

Viktorija Milevska dhe Melisa Bramka

“Nëse nuk gjen ndonjë mënyrë tjetër, atëherë bëje vetë”, është motoja e Viktorias (majtas), gazetare televizive me përvojë nga Shkupi, që do librat dhe muzikën. Në aventurën Balkan Booster ajo nuk do të jetë vetëm, por me Melisën - gazetare nga Tirana. Motoja e Melisës është “Mendo pozitivisht” dhe ajo e nis punën e saj mbi historitë e patreguara të rajonit me një buzëqeshje